Wat betekent een PS5 Slim voor deze console generatie?

Er zijn al langere tijd geruchten dat er een PS5 Slim aankomt, maar nu geven de voorspellingen aan dat deze in 2023 verschijnt en dat het apparaat een stuk compacter wordt. Zelfs als deze geruchten waar blijken te zijn, verwachten we geen enorme upgrade voor de hardware.

Geruchten over een PS5 Slim bestaan eigenlijk al sinds de PS5 gelanceerd werd. Nu heeft een anonieme bron echter tegen The Leak (opens in new tab) verteld dat de compacte versie van de PS5 in 2023 wordt uitgebracht en een kleiner moederboord krijgt waarmee toch dezelfde prestaties kunnen worden behaald als met de huidige versie. De vernieuwde PS5 kan daardoor niet alleen kleiner en lichter zijn, maar het apparaat kan misschien ook koeler blijven doordat het minder stroom vreet.

Volgens een ander verslag van Insider Gaming (opens in new tab) komen er niet geen verschillende versies van de PS5 Slim, eentje met disc drive en eentje zonder. In plaats daarvan komt er waarschijnlijk een losstaande disc drive die kan worden verbonden met de PS5 Slim. Met die aanpak hoeft Sony niet meerdere varianten van de console te maken en verkopen, maar ze kunnen dan gewoon één nieuw PS5-model uitbrengen en de disc drive optioneel maken door deze los te verkopen.

Deze losse disc drive verbind je dan volgens deze bronnen via een extra USB-C poort op de achterkant van het apparaat en het is dan dus ook een optionele aankoop. Je zou in dat geval kunnen beginnen met een goedkopere PS5 die alleen digitale games speelt en als je later toch nog fysieke games wilt spelen, kun je de losse disc drive aan je console toevoegen.

Krijgen we een PS5 Slim in 2023? De originele PS5 is nog net geen 2 jaar oud na de (Europese) release op 19 november 2020. Toch valt de beschikbaarheid van de console nogal tegen vanwege het tekort aan belangrijke onderdelen en andere vertragingen veroorzaakt door de pandemie. Ondanks deze problemen heeft Sony bekendgemaakt dat ze sinds de lancering meer dan 25 miljoen PS5's (opens in new tab) hebben verkocht. De situatie met de voorraad is momenteel al een stuk beter dan de afgelopen twee jaar. Althans, in de VS werd het aanvullen van de PS5-voorraden in september al flink verbeterd ten opzichte van het jaar daarvoor (een stijging van 400 procent) met een recordaantal van meer dan 7 miljoen verkochte exemplaren in die maand. Hier in Europa hebben we echter nog niet veel gemerkt van een stijging van de voorraden. De console heeft deze maand wel al een paar kleine aanpassingen gehad aan het moederboord en het is daarmee ook de bedoeling om de beschikbaarheid te verbeteren. De onderdelen voor het nieuwe interne ontwerp zijn voor Sony namelijk ook beter beschikbaar.

(Image credit: Austin Evans / YouTube)

De populaire Tech-YouTuber Austin Evans (opens in new tab) onthulde dat nieuwere versies van het apparaat een kleiner moederboord hadden met ook een nieuwe heatsink voor het afkoelen van de onderdelen. De buitenkant van de console is niet veranderd. Dat betekent misschien wel dat we dit moederboord (of een nog kleinere versie) in de PS5 zien terugkomen aangezien de onderdelen nu toch al in gebruik zijn.

Waar past de PS5 Slim binnen de huidige consolemarkt? Een PS5 Slim uitbrengen in 2023 past wel bij het patroon van de vorige verbeterde PlayStation-consoles die Sony meestal ergens midden in de nieuwe generatie uitbrengt. Meestal zit er namelijk ongeveer drie jaar tussen de lancering van de nieuwe console en dan de Slim-variant. Dat was ook het geval bij de PS4 en de PS4 Slim die uitkwamen in november 2013 en september 2016. Als we nog verder terugkijken, dan klopt dit patroon ook bij de PS3 die in november 2006 uitkwam (maart 2007 in Europa) en in september 2009 werd geüpdatet met de PS3 Slim. De duurste variant van de originele PS3 kwam toen uit voor een schokkende prijs van 599 euro en zorgde daarnaast ook nog eens voor veel problemen bij de early adopters zoals het oververhitten van de console en de "yellow light of death". Die problemen werden door Sony opgelost in de PS3 Slim en die werd ook verkocht voor een lagere prijs. Pas met dat model van de PS3 werd er echt geconcurreerd met de Xbox 360 van Microsoft die in de eerste instantie veel beter verkocht. De PS3 Slim zorgde voor een stijging van 1.000 procent bij de verkoop van de PS3 en de verkoopcijfers gingen toen volgens bronnen van The Guardian (opens in new tab) zelfs die van de Nintendo Wii en de Xbox 360 voorbij.

Wordt de PS5 Slim goedkoper en beter beschikbaar? De verwachting is dat de PS5 Slim in het derde kwartaal van 2023 gelanceerd wordt. Dat is dus ergens tussen juli en september. Gebaseerd op vorige PlayStation releasedatums lijkt september dan het meest voor de hand liggend. Dat is ook de maand waarin de PS3 Slim en de PS4 Slim zijn gelanceerd. Als het gerucht van de losse disc drive ook klopt, dan hopen we dat dit betekent dat de prijs daarmee ook omlaag gaat. De Slim-varianten worden meestal ook voor lagere prijzen aangeboden door Sony dan de originele varianten. De PS4 Slim kwam uit voor 299 euro en de PS3 Slim kwam ook voor 299 euro uit en was dus 300 euro goedkoper dan het duurste basismodel. Daarbij had de PS3 Slim ook nog eens meer opslagruimte en verbruikte deze minder stroom dan de originele PS3. Het is dus nog afwachten of de PS5 Slim ook goedkoper wordt. Vanwege het gebrek aan voorraad is er voor verkopers ook nog geen reden geweest om PS5-deals aan te bieden de afgelopen twee jaar. De PS5 is zelfs duurder geworden. Sony geeft de veranderende wereldeconomie en de wereldwijde inflaties daarvan de schuld.

We hopen dan ook dat de Black Friday PS5-deals misschien de prijs weer iets kunnen verlagen. Het lijkt er op dat het gebrek aan voorraad dit jaar eindelijk een minder groot probleem wordt, dus misschien dat er toch wat leuke kortingen komen voor bundels, games en accessoires.

Door de prijsverhoging kost de PS5 (disc-versie) hier nu 549 euro, terwijl dat eerst 499 euro was.

Dat is een verhoging van 50 euro (een stijging van 10 procent). Aangezien de PS5 Slim waarschijnlijk het 1200-model van het moederboord gaat gebruiken, hopen we dat de prijs ook weer omlaag gaat ten opzichte van de huidige PS5, maar Sony kan er ook voor kiezen om de prijs hoog te houden.