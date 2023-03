5 dingen die wil ik zien de PS5 Pro

De PlayStation 5 is inmiddels alweer ruim twee jaar lang uit en hoewel de beschikbaarheid in de afgelopen twee jaar niet geweldig is geweest (hij is nu gelukkig langzamerhand wel steeds meer op voorraad), beginnen we in het derde jaar van de PS5-generatie toch al uit te kijken naar een PS5 Pro.

Dat is ook niet zo gek, want de PS4 Pro (2016) verscheen ook drie jaar na de originele PS4 (2013). De PS4 Pro kreeg ten opzichte van de originele PS4 verbeterde hardware, waaronder een betere grafische kaart, en kon daardoor ook een (dynamische) 4K-resolutie gebruiken in veel games en/of spelen met hogere framerates.

De PS5 voelt nog niet echt bepaald verouderd. Dat komt eventueel ook door het feit dat er nog niet heel veel grote exclusieve PS5-games zijn uitgekomen. Verder is er misschien niet zo'n duidelijke upgrade als die van 1080p- naar 4K-resolutie, maar toch zijn er, na twee jaar te gamen op de PS5, zeker een aantal dingen die beter kunnen. Hieronder vind je de 5 dingen die ik wil zien in een PS5 Pro.

1. Meer kracht

(Image credit: Sony)

Aangezien het hier om een "Pro"-model gaat, is het ook redelijk voor de hand liggend dat meer kracht toch wel een belangrijke toevoeging is. Het is niet helemaal zo dat de PS5 niet krachtig (genoeg) is, maar je kan geen PS5 Pro uitbrengen, die dezelfde prestaties levert als de standaard PS5.

Qua resolutie zit ik persoonlijk niet te wachten op 8K, want ik behoor (net als velen) niet tot de kleine groep van PlayStation-gamers met een 8K-tv. Ik ben echter inmiddels wel gewend aan 4K-content (van films en series tot games), dus ik wil ook wel graag meer in 4K kunnen gamen zonder compromissen.

De PS5 kan technisch gezien een resolutie van 8K aan, (maar 4K is toch wel gebruikelijker) en je kan op deze console ook gebruikmaken van een refresh rate van 120Hz. Bij vrijwel alle grote (exclusieve) games is het echter meestal een kwestie van kiezen of delen, zeker als er bijvoorbeeld ook een optie voor 'ray tracing' is.

We hebben nu vaak de keuze tussen verschillende 'performance' en 'fidelity' of 'quality' modi, maar op de PS5 Pro wil ik graag meer games zien die gebruik kunnen maken van een native 4K-resolutie en een verversingssnelheid die ook echt in de buurt komt van die 120Hz. Ik zou in ieder geval graag in 4K willen kunnen spelen met raytracing én minstens 60fps.

Als de PS5 Pro dit toch niet kan realiseren door middel van zijn ruwe kracht, dan zou ik in ieder geval graag ondersteuning willen zien voor AMD's FSR-technologie (een concurrent voor DLSS). Daarmee hou je meer kracht over voor zaken als framerates en raytracing door de resolutie niet op 4K te zetten, maar een lagere resolutie te laten upscalen naar 4K.

2. Meer opslagruimte

(Image credit: Sony)

De PlayStation 5 heeft op papier 825GB aan opslagruimte. Dat is al minder dan de 1TB die de Xbox Series X heeft en die console heeft zelfs nog een werkelijke opslagruimte van 802GB, terwijl je op de PS5 eigenlijk maar 667,2GB beschikbaar hebt voor het opslaan van je games (en het downloaden van apps).

Het zou toch fijn zijn als we op de PS5 Pro iets meer games kwijt zouden kunnen. Zelf speel ik vooral veel single player games op mijn PS5 en die verwijder ik meestal gewoon als ik er klaar mee ben, maar soms wil je kunnen wisselen tussen meerdere grote games en ook eventueel nog wat multiplayer games (die je geïnstalleerd wilt houden) en dat wordt steeds lastiger met de hoeveelheid opslagruimte die moderne games in beslag nemen (zo zit Call of Duty tegenwoordig al rond de 200GB met Warzone erbij).

Je kan natuurlijk wel zelf een M.2 NVMe SSD installeren in je PS5 voor extra opslagruimte (en die optie wil ik ook zeker houden), maar iets meer opslagruimte mag toch wel standaard op het Pro-model zitten.

3. Geen prijsverhoging

(Image credit: Sony)

Het liefst zien we natuurlijk allemaal natuurlijk een prijsverlaging voor de PS5 Pro, maar dat is waarschijnlijk niet echt een realistische wens, zeker niet in de huidige economische situatie. Toch hoop ik in ieder geval dat de prijs niet nog hoger wordt.

De PS4 Pro lanceerde met een prijs van 399 euro. Dat was dus dezelfde prijs waarmee de originele PS4 ook gelanceerd werd. Die originele PS4 werd langzamerhand in prijs verlaagd (en natuurlijk kwam de PS4 Slim ook voor een lagere prijs uit).

Nu is er bij de PS5 zelfs sprake geweest van een prijsstijging van 10 procent, dus ik wil graag zien dat de PS5 in ieder geval niet nog duurder wordt, maar gewoon voor dezelfde prijs wordt verkocht als de huidige PS5.

Misschien is dat zelfs iets te optimistisch, want de prijzen bij Sony lijken wel een beetje uit de hand te lopen de laatste tijd en de PS5 verkoopt na ruim twee jaar nog steeds erg goed zonder prijsverlagingen. Toch heb ik nog een klein beetje hoop dat het Pro-model nog enigszins betaalbaar zal zijn, anders wordt dit model toch iets minder interessant voor mij.

4. Kleiner formaat

(Image credit: Sony)

De PS5 is echt een gigantisch apparaat. Het helpt ook niet dat hij een heel aparte vorm en dus een opvallend design heeft, maar qua formaat is hij ook gewoon een beetje onhandig. Het is begrijpelijk dat er ruimte nodig is om zo'n krachtige console te maken (en deze af te koelen), maar meestal merken we dat het na een paar jaar toch wel wat kleiner kan.

De PS4 Pro was echter wel iets groter dan de originele PS4, maar die was dan ook al niet zo enorm groot. Aan de kant van Xbox zagen we bijvoorbeeld dat de Xbox One X (het Pro-model) uiteindelijk de kleinste Xbox was uit de Xbox One-generatie (en tegelijkertijd de krachtigste).

Het formaat van de huidige PS5 lijkt al gedeeltelijk het resultaat te zijn van het unieke design, dus ik zou graag gewoon een iets strakker design willen zien dat minder ruimte in beslag neemt. Het is immers nog steeds een console en de meeste mensen plaatsen hun consoles ergens naast of onder hun tv. Dat is met de huidige PS5 in sommige gevallen vrij lastig geworden, dus een kleiner formaat is zeker welkome verandering.

5. Betere beschikbaarheid

(Image credit: Future)

Dit is een beetje een inkoppertje, maar na al het gedoe met de voorraad van de originele PS5 wil ik graag een betere beschikbaarheid zien voor de PS5 Pro.

Natuurlijk zijn er meerdere omstandigheden geweest buiten Sony's controle die voor deze voorraadtekorten hebben gezorgd, maar het lijkt ook gedeeltelijk een kwestie van prioriteiten te zijn, want in de VS en sommige andere regio's zijn de tekorten al veel sneller (grotendeels) opgelost dan in Nederland en België, waar we nu pas een beetje richting een normale situatie gaan (met consoles die je ook echt in de winkel kan vinden).

Hopelijk kan Sony de PS5 Pro op zo'n manier ontwerpen dat er zo min mogelijk chips en andere onderdelen nodig zijn waarvan de voorraad beperkt is, zodat ze deze console gewoon op grote schaal kunnen produceren en dat mensen niet weer ruim twee jaar op een nieuwe console hoeven te wachten.

Ik zie overigens ook graag meer voorraad verschijnen voor een PS5 Pro Digital Edition, als die naast een standaard PS5 Pro wordt gelanceerd. Ik hoop dat er inderdaad een model is zonder diskdrive, want dat kan toch de hoge kosten een beetje drukken. Daarvoor moet deze variant echter wel beschikbaar zijn en dat is bij het huidige model maar zelden het geval geweest in de afgelopen twee jaar.