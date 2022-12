Hoe een M.2 SSD in je PS5 installeren

Het is handig om te weten hoe je een extra SSD kunt installeren in je PS5 voor wanneer je meer ruimte nodig hebt. Maak je geen zorgen als je nog geen idee hebt hoe dit precies in zijn werk gaat, want daarvoor hebben we deze gids gemaakt. Hier laten we stap voor stap met afbeeldingen zien hoe je meer tijd kan gaan besteden met gamen en minder met games verwijderen van je ingebouwde PS5-opslag.

We zijn hier zeker fans van de PS5, maar er valt niet omheen te draaien dat de console weinig intern geheugen heeft. De ingebouwde SSD heeft in het totaal 825GB, maar daar wordt ook nog een redelijk groot deel van opgenomen door het besturingssysteem en andere essentiële bestanden. Uiteindelijk blijft er nog maar 677,2GB over voor games en apps. Het is dus belangrijk om te weten hoe je een M.2 SSD kunt installeren in je PS5, omdat je dan meer ruimte kunt vrijmaken voor de beste PS5-games door een van de beste SSDs voor de PS5 te installeren.

Je kunt ook nog steeds externe opslag gebruiken om games op te bewaren, maar weet wel dat je geen PS5-games kunt spelen vanaf een externe harde schijf of SSD. Het voordeel van een Gen 4.0 NVMe SSD is dus dat je er niet alleen games op kunt opslaan, maar dat je ze ook vanaf deze schijf kunt spelen.

Hoe een M.2 SSD installeren in PS5

Voordat we laten zien hoe de installatie werkt, is het van belang om te weten dat niet elke NVMe SSD in je PS5 past. Je hebt een Gen 4.0-model nodig met een minimale sequentiële snelheid van 5.500MB/s of hoger. Je hebt ook een PS5 SSD-heatsink nodig. Sommige modellen worden geleverd met een heatsink, maar anders kun je ook zelf een heatsink toevoegen. Soms functioneert de heatsink ook als afsluiting voor de M.2-sleuf, zoals je ook verderop in deze gids zal zien.

Hier is een volledige lijst met de specificaties die volgens Sony vereist zijn voor een NVMe SSD voor de PS5:

Swipe to scroll horizontally PS5 opslagvereisten Formaat PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD Capaciteit 250GB – 4TB Koelingssysteem Bij het gebruiken van een M.2 SSD met je PS5 heb je een effectieve manier nodig om hitte weg te werken met behulp van een koelingssysteem, zoals een heatsink. Je kunt er zelf een toevoegen aan je M.2 SSD met een enkelzijdig of een dubbelzijdig formaat. Er zijn ook M.2 SSDs die al met een heatsink worden geleverd. Leessnelheid 5,500MB/s of sneller wordt aangeraden Breedte van de module 22 mm breed (25 mm breed wordt niet ondersteund) Vormfactor M.2 type 2230, 2242, 2260, 2280 en 22110 Sockettype Socket 3 (M-sleutel) Totale grootte inclusief koelingssysteem Kleiner dan 110 mm (L) x 25 mm (B) x 11,25 mm (H)

Vereisten installatie M.2 SSD in PS5

Je hebt niet heel veel verschillende dingen nodig bij het installeren van een M.2 SSD in je PS5, maar je hebt wel een paar dingen nodig. Naast de PS5 zelf heb je een redelijk grote platte schroevendraaier nodig om de standaard van de PS5 te verwijderen en een #1 kruiskopschroevendraaier voor de M.2-poort.

Het helpt ook als je de PS5 op een vlak oppervlak kunt leggen met genoeg vrije ruimte, want de console zelf ligt niet vlak op zijn zij door het design van de zijpanelen. Goede verlichting is ook handig, zodat je ziet waar je mee bezig bent.

Met de platte schroevendraaier kun je de standaard van de PS5-conmsole verwijderen. Deze heb je als het goed is bij het uitpakken van de PS5 horizontaal of verticaal geïnstalleerd, maar hoe dan ook moet deze verwijderd worden om onder de zijpanelen te kunnen komen. Draai simpelweg de grote schroef onderop de standaard los en dan komt de standaard gemakkelijk los. De standaard en de schroef kun je dan even aan de kant leggen.

PS5 openmaken

Het zijpaneel aan de kant van de disc-drive moet worden losgemaakt om bij de M.2-poort te kunnen. Als je een PS5 zonder disc-drive hebt, dan is het dus het rechter zijpaneel als je naar de voorkant van de PS5 kijkt. Dit kan een beetje lastig zijnen redelijk wat kracht vereisen, maar als je weet hoe het moet, dan valt het wel mee. Eerst pak je de linker bovenhoek van het paneel vast en trek je die omhoog. Vervolgens kun je met je andere hand het paneel dan naar rechts schuiven, zodat deze loskomt. Als je genoeg kracht zet in de bovenhoek, dan kost het als het goed is niet veel moeite meer om het paneel naar rechts los te schuiven. Er zit namelijk bovenin een plastic clip die je met deze actie loskoppelt van het stalen frame.

SSD installeren in PS5

(Image credit: Future)

Wat deze kit onderscheidt van de andere SSD-opties voor de PS5, is dat deze SSD een losstaande heatsink heeft die is ontworpen met deze console in gedachten. De heatsink is tevens de afdekking voor de M.2-poort en vervangt dus ook de standaard afdekking. Dit is ook een prima SSD voor in een gaming-pc en hij levert prima prestaties.

Welke SSD je dan ook koopt voor je PS5, dezelfde regel geldt bij allemaal. De SSD moet altijd met een hoek van 45 graden worden ingebracht in de poort. Dat is namelijk de enige manier waarop er een goede connectie wordt gevormd. Als de pinnetjes op de juiste wijze in de poort zitten, kun je de andere kant van de SSD naar beneden duwen en met het kleine schroefje in de M.2-poort op zijn plaats vastschroeven (niet te strak).

Onze SSD werd dus geleverd met een vervangende afdekking voor de M.2-poort. Deze gebruikt een thermal pad die tegen de SSD aan komt te liggen en helpt met het afkoelen van de schijf. Daarnaast is er ook een dikke aluminium heatsink die de hele poort koel moet houden, zodat de prestaties van de leessnelheid beter worden, omdat de SSD niet te heet wordt.

Als de afdekking ook weer op zijn plaats is, dan hoef je alleen nog maar het zijpaneel terug te schuiven en de standaard weer te monteren. Het zijpaneel terugschuiven is een stuk gemakkelijker dan het losschuiven. Je hoeft hem alleen maar ongeveer op de juiste plek te houden en naar dan naar links te duwen. Als je een klik hoort, dan weet je dat het gelukt is. Vervolgens kun je de console weer met de HDMI-kabel verbinden en de stroomkabel ook weer aansluiten om aan de laatste stap te beginnen.

PS5 SSD formatteren

Er is nu nog maar een stap om uit te voeren voordat je van je extra opslagruimte kunt gaan genieten: het formatteren. Als de SSD op de juiste wijze is geïnstalleerd (en als de SSD dus ook werkt), dan krijg je bij het opstarten van de PS5 meteen een melding dat de M.2 SSD die je hebt toegevoegd, geformatteerd moet worden om deze te kunnen gebruiken.

Gelukkig duurt dit meestal niet langer dan een paar seconden. Als het formatteren klaar is, zie je ook de snelheden van de schijf aan de hand van Sony's interne benchmark. Wij kregen bij onze SSD een resultaat van 6.198MB/s. Dat is ruim boven de minimumvereiste van 5.500MB/s.

Nu dat allemaal gebeurd is, kun je beginnen met het verplaatsen van je grootste games naar de nieuwe NVMe M.2 SSD, of je kunt natuurlijk gewoon nieuwe games hierop installeren.

Als je veel gebruik maakt van je PS5, dan heb je vast het liefste gewoon je hele backlog beschikbaar op je apparaat. Het fijnste is dan als de games geïnstalleerd zijn en klaar zijn om te spelen zonder dat je eerst nog dingen moet verwijderen en opnieuw moet installeren. Dat kan uren duren als je internetverbinding niet meewerkt. Games hebben ook steeds meer opslagruimte nodig. Zo heeft God of War Ragnarok 84GB nodig. Het kan tegenwoordig dus zeker geen kwaad om een beetje extra opslagruimte te hebben. Zeker als je de PS5 Digital Edition gebruikt of gewoon liever digitale games download dan discs verzamelt. Hoe je de spellen ook wil hebben, ze moeten nog altijd geïnstalleerd worden, voordat je kunt gaan spelen.

Dat was het dan! Nu kun je weer zonder je zorgen te maken over je opslagruimte verder met het installeren van je favoriete games. Nog meer reden om een aantal van de meest indrukwekkende PS5-games te installeren, zoals Horizon Forbidden West, Spider-Man: Miles Morales, en Gran Turismo 7. Er komen ook nog meer first-party games aan in de nabije toekomst, dus nu ben je goed voorbereid voor de komende tijd. Zeker als je voor een SSD van 2TB of meer hebt gekozen.