Zo schakel je 120Hz in op jouw PS5

Als jouw PS5 is aangesloten op een HDMI 2.1-poort op jouw tv, dan kun je compatibele PS5-games spelen op een 4K-resolutie bij 120fps. Voordat je dit kunt doen, dien je 120Hz in te schakelen op je PS5.

Niet iedere PS5-game ondersteunt 120fps, maar op de lijst van games die dat wel doen behoren onder meer Call of Duty: Black Ops Cold War, Dirt 5 en Devil May Cry 5: Special Edition. De lijst van geschikte games wordt alsmaar groter.

Waarom is 120fps zo belangrijk? Het draaien van games op 120fps zorgt ervoor dat de weergave ontzettend soepel is. Het maakt games echter ook responsiever, dankzij een lagere input lag en de hogere framerates. In competitieve games telt elke seconde, waardoor 120fps of niet het verschil kan maken.

Als jij je afvraagt hoe je 120Hz op jouw PS5 inschakelt, dan zal deze gids van pas komen. Vergeet niet dat er nog niet veel tv's zijn met een of meer HDMI 2.1-poorten. Je hebt een tv nodig die 120Hz aankan, en als je alles uit de 4K-kwaliteiten van de console wil halen dus ook over deze HDMI-standaard beschikt. Onder geschikte tv's vallen onder meer de LG CX OLED, Samsung Q80T en Sony Bravia X900H.

Zo schakel je 120Hz in op de PS5

Als je beschikt over een compatibel scherm, is het instellen van 120Hz op je PS5 redelijk rechtdoorzee. Vanaf het thuisscherm van de PS5 ga je naar 'Instellingen' > ‘Scherm en video’ > 'Video uitvoer'. Je kunt dan selecteren of je 120Hz wil inschakelen of uitschakelen.

Wil je er zeker van zijn dat 120Hz werkt op je PS5, dan kun je dit zien bij 'Video uitvoer informatie'. Dit vind je onder 'Informatie over het verbonden HDMI-apparaat'. 120Hz zal dan verschijnen in de lijst van ondersteunde verversingssnelheden.

Hoe schakel je 120Hz in bij PS5-games?

Het is belangrijk om te weten dat de meeste PS5-games over twee modi beschikken, waarbij je de voorkeur kunt geven aan beeldkwaliteit óf prestaties. Het is belangrijk om de instellingen van een game te controleren om te zien of je de games in de hoogste framerate mogelijk afspeelt.

Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 ondersteunt bijvoorbeeld 120Hz op de PS5, maar dit moet je wel eerst instellen bij de opties van de game. Je moet dan voor de ‘Performance’-modus kiezen in plaats van 'Fidelity'. Ook bij Call of Duty: Black Ops Cold War moet je de "performance mode" instellen om gebruik te kunnen maken van 120Hz.