Samsung lanceert naast de Galaxy S25-serie dit jaar misschien ook nog vier foldables

Samsung toonde tijdens CES 2025 twee nieuwe concepten voor tri-fold smartphones en hoewel het wel vaker voorkomt dat het een paar jaar duurt voordat dit soort innovaties ook echt leiden tot consumentenproducten, suggereren nieuwe leaks dat we misschien later dit jaar al een versie van zo'n tri-fold toestel kunnen kopen. Daarnaast zouden er nog drie andere vouwbare smartphones van Samsung onderweg zijn. De line-up van foldables wordt misschien dus nog veel interessanter dan de Samsung Galaxy S25-modellen die we deze week te zien krijgen.

Dat is tenminste wat de leaker Jukanlosreve dus suggereert (die weer refereert aan een video van de Koreaanse nieuwsoutlet The Elec). De leaker geeft aan dat de tri-fold zal lanceren in Q3 van 2025. Dat zou betekenen dat we hem ergens in juli, augustus of september te zien krijgen. De verwachting is schijnbaar dat Samsung niet veel van deze modellen zal verkopen en (het zou gaan om een productievolume van ongeveer 200.000 stuks) en dat het display ergens "tussen 9,9 en 10 inch zal zitten wanneer opengevouwen".

Wat nog niet bekend is, is welke vormfactor Samsung zal kiezen voor zijn tri-fold. Beide concepten die we tijdens CES zagen hadden een design met twee scharnieren, maar één van de twee opent van een standaard smartphoneformaat tot een tablet, net als de Galaxy Z Fold, terwijl de ander juist meer op de Galaxy Z Flip lijkt en van een kleiner apparaat uitvouwt tot een erg grote smartphone.

Het kleinere model zou natuurlijk leiden tot een goedkoper eindproduct, maar het grotere model zou voor een veelzijdigere foldable kunnen zorgen. Er is dus niet per se een juiste keuze, maar Samsung lijkt dus wel een keuze te gaan maken en (momenteel) niet beide vormfactoren naast elkaar op de markt te brengen.

(Image credit: Samsung)

De tri-fold zal zeker niet goedkoop zijn

Welke tri-fold er dan ook uiteindelijk uitkomt, hij zal ongetwijfeld erg prijzig zijn. "Normale" foldables zijn al erg duur (de Z Flip 6 lanceerde met een adviesprijs vanaf 1.199 euro en de Z Fold 6 met een adviesprijs vanaf 1.999 euro), maar bestaande tri-fold modellen, zoals de Huawei Mate XT, kosten nog meer. Dat model is hier in Nederland en België niet officieel te verkrijgen, maar kost omgerekend minstens zo'n 2.800 euro. Als je dus hoopt op een "goedkope" foldable, dan is de zogenaamde Galaxy Z Flip FE, die volgens geruchten ook aan de line-up wordt toegevoegd, misschien het interessantere model.

Deze 'Fan Edition'-telefoon zou een vergelijkbare aanpak moeten hanteren als de Samsung Galaxy FE-apparaten die we de afgelopen jaren hebben gekregen. Dat betekent dat sommige aspecten van de flagships van de huidige generatie gecombineerd worden met een aantal iets oudere onderdelen om een goedkoper, maar wel up-to-date apparaat te creëren. In het geval van de Flip FE gaan we ervan uit dat er vooral op het gebied van de camera's zal worden bespaard, maar volgens geruchten zal hij in ieder geval een verbeterd display en een topklasse Samsung-processor hebben.

Er zijn nog een heleboel vragen die beantwoord moeten worden voordat we meer zinvolle voorspellingen kunnen doen over de Flip FE, maar als Samsung de juiste balans kan vinden, heeft dit model de potentie om de meest interessante vouwbare smartphone van 2025 te worden. Hij kan foldables namelijk misschien toegankelijker maken dan ooit tevoren.

We hebben het tot nu toe natuurlijk nog maar over twee van de vier foldables gehad die dit jaar gelanceerd zouden worden. De andere twee zijn natuurlijk de Galaxy Z Fold 7 en de Galaxy Z Flip 7, oftewel de bestaande modellen die elk jaar een nieuwe versie krijgen. Momenteel hebben we nog niet veel geruchten gehoord over deze apparaten, maar wel al dat beide modellen grotere displays kunnen krijgen.