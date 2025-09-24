Xiaomi 15T Pro gelanceerd met nieuwe Leica-telelens

Xiaomi onthulde vandaag de Xiaomi 15T en Xiaomi 15T Pro, die beide een sterke focus hebben op fotografie. Het Pro-model valt op door de nieuwe Leica 5x Pro-telelens waarmee je ver kan inzoomen.

De Leica Summilux optische lens in de 50MP-hoofdcamera is ongeveer hetzelfde voor beide telefoons. Deze legt fijne details vast met een diafragma van ƒ/1,7 op de basisversie en een diafragma van ƒ/1,62 op de Pro-variant. Naast de kleinste details, kunnen levendige kleuren en een hoog contrast worden weergegeven, zelfs in omgevingen met weinig licht. De Xiaomi 15T Pro gaat een stap verder met de Light Fusion 900-sensor, die met een dynamisch bereik van 13,5 EV zorgt dat de duidelijkheid en toonnauwkeurigheid worden verbeterd.

Het display is vervolgens nog wat groter en meet nu 6,83 inch op beide telefoons. Bovendien behoudt het scherm zijn maximale helderheid van 3200 nits voor langere tijd waardoor het in allerlei omgevingen goed zichtbaar blijft. De Xiaomi 15T Pro gaat weer een beetje verder met dunnere schermranden en een refresh rate van 144Hz. Bij de gewone Xiaomi 15T is dit 120Hz, een verwaarloosbaar verschil.

Zowel de Xiaomi 15T als de Xiaomi 15T Pro hebben een 5.500mAh-batterij. Het snelladen verschilt wel. De Pro-versie kan 90W-snelladen, terwijl de standaardversie 67W haalt. De Xiaomi 15T Pro wordt vervolgens aangedreven door de MediaTek Dimensity 9400+ chipset en de Xiaomi 15T door de MediaTek Dimensity 8400-Ultra. Het 3D IceLoop-koelsysteem moet de boel koel houden tijdens veeleisende taken.

De Xiaomi 15T Pro is verkrijgbaar vanaf 799,99 euro en de Xiaomi 15T vanaf 649,99 euro. Hiervoor heb je de basisversie met 256GB opslag. Beide telefoons zijn ook verkrijgbaar met 512GB opslag, terwijl de Pro-versie als enige met 1TB wordt aangeboden.