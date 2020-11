Apple M1 overtreft Intel Xeon op iMac Pro

Meer benchmarkscores verschijnen over Apple’s nieuwe M1-chip en suggereren dat de nieuwe Macs zeer indrukwekkende prestaties zullen hebben. De apparaten die op de nieuwe processor werken moeten in staat zijn zelfs de meest arbeidsintensieve werklast aan te kunnen.

In een benchmark betreffende versie 1.9.0 van de Affinity-app was Apple's nieuwe processor beter in redelijk wat statistieken in vergelijking met de 3,2 GHz 8-core Intel Xeon W-chip die in de iMac Pro uit 2017 werd gebruikt.

Op Twitter uit Andy Somerfield (hoofdontwikkelaar Affinity) zijn ongeloof over sommige scores die naar buiten komen over de M1-chip. "Als ik de CPU niet zelf getest had, dan zou ik het niet geloven", tweet hij. "Het is een monster..."

Een nieuwe benchmark

Hoewel de scores uit de benchmarkanalyse niet uitdrukken hoe snel de M1 daadwerkelijk is - enkel hoe snel de Affinity-app erop draait - biedt dit Apple-fans genoeg redenen om enthousiast te worden. Vooral de CPU-scores zijn erg indrukwekkend.

Momenteel is het niet duidelijk welk M1-apparaat is gebruikt om de prestaties bij het draaien van Affinity te meten. Het is enkel duidelijk dat het om een 16GB-apparaat gaat. Het is dus geen geïsoleerde chip uit een Apple Developer Transition Kit. De indrukwekkende data ligt in lijn met andere benchmarkresultaten van de M1-chip. Het lijkt erop dat Apple niet gelogen heeft over de "meest krachtige chip" die het bedrijf ooit heeft gemaakt.