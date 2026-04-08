MacBook Neo brengt Apple in de problemen: "Chips zijn niet meer voorradig"

De MacBook Neo is een enorm succes voor Apple. Levertijden lopen op en deze betaalbare laptop is niet overal voorradig. Dit succes is een tweesnijdend zwaard voor Apple en het lijkt de problemen te komen, waardoor de toekomst van de MacBook Neo onzeker wordt.

De reden hiervoor is de chip. Apple heeft namelijk hun resterende voorraad A18 Pro-chips gebruikt om de MacBook Neo te maken. Door het grote succes lijkt die voorraad bijna helemaal op te zijn. Het ging hier wel degelijk om een bestaande voorraad, aangezien er al een tijdje geen nieuwe A18 Pro-chips meer gemaakt worden.

Apple kan dit tekort niet zomaar oplossen door een nieuwe lading A18 Pro-chips te maken, want dat gaat gepaard met extra kosten. Een van de redenen waarom de MacBook Neo zo goedkoop is (zeker gezien de huidige RAM-prijzen), is dat er restvoorraad werd gebruikt. De productie van de A18 Pro-chips volledig heropstarten, kan leiden tot prijsstijgingen of andere maatregelen. Zo zegt een expert dat Apple misschien het basismodel met 256GB opslag kan schrappen en alleen nog maar modellen met 512GB opslag kan maken.

Er zijn nog andere omstandigheden die in het nadeel van Apple werken. Ook de prijzen van aluminium, RAM en opslag zijn gestegen. Kort samengevat: vrijwel elk onderdeel dat in de MacBook Neo, zit is in prijs gestegen en het kost Apple meer om een MacBook Neo te maken. Het is momenteel nog geheel onduidelijk hoe Apple dit probleem zal oplossen. Over één ding is iedereen het wel eens: een ideale oplossing lijkt er niet te zijn.

Bronnen geven ten slotte aan dat Apple niet van plan was om dit jaar nog een nieuwe generatie van de MacBook Neo te maken. Het oorspronkelijke plan was om in 2027 de resterende voorraad A19 Pro-chips te gebruiken voor een MacBook Neo 2. Als Apple geen manier vindt om de MacBook Neo aan de huidige prijzen te blijven verkopen, dan moet je mogelijk wachten tot 2027 voor je weer een betaalbare MacBook te pakken kan krijgen.