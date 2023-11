256GB SSD-opslag in het basismodel is weinig

De iMac (24 inch, 2023) is nu misschien wel de beste all-in-one computer die je kan kopen. Hij heeft geen nieuw design gekregen, maar het blijft een kleurrijke en aantrekkelijke machine die er thuis én op kantoor mooi uit zal zien. 24 inch voelt tegenwoordig wel een beetje klein aan, maar gelukkig zijn de prestaties wel uitstekend. Als je upgradet van een oudere iMac of van een Windows-pc, dan is er hier in ieder geval veel om van te houden. We zouden wel graag willen zien dat Apple iets meer verandert aan het volgende model.

Apple iMac (24 inch, 2023): review in een notendop

Apple's nieuwe iMac is een van de beste all-in-one computers (misschien wel de allerbeste). Geen enkele Windows-pc weet Apple's iconische iMac echt te evenaren, maar dat is niet per se een volledig positief teken. In het verleden zorgde dit er namelijk ook al voor dat er niet genoeg druk meer op Apple stond om te blijven innoveren. In het vorige decennium was er namelijk een periode waarin Apple de ene na de andere iMac met een Intel-chip uitbracht. We kregen toen steeds hetzelfde, verouderde design met iets betere specs.

Dat veranderde ineens met de lancering van de iMac (24 inch, 2021). Deze iMac beschikte niet alleen over Apple's nieuwe M1-chip (de eerste chip die het bedrijf had ontwikkeld die niet voor een iPhone of iPad was), maar ook over een vernieuwd design. Dit nieuwe design bestond onder andere uit dunnere randen, een moderner uiterlijk en eindelijk ook meerdere kleuropties. Dit was een van de beste designveranderingen die we in de afgelopen jaren hebben gezien, maar sindsdien is er dus weer vrij weinig veranderd.

Wanneer Apple zijn M2-chip lanceerde, was er nergens een nieuwe iMac te bekennen, ook al kregen andere producten zoals de Mac mini wel deze nieuwe chip. Er kwamen ook geen 27-inch iMac of iMac Pro. Dat zijn dan ook modellen die dus nog geen variant met een chip van Apple zelf hebben gehad.

Het leek er dus een tijdje op dat Apple niets meer om de iMac gaf. Dat was tenminste het geval tot het ‘Scary Fast’-evenement van 30 oktober 2023. Daar werd eindelijk de nieuwe 24-inch iMac gelanceerd. Hij beschikt over een gloednieuwe M3-chip, maar verder is hij vrijwel identiek aan het model van twee jaar geleden.

Qua design ziet de iMac (24 inch, 2023) er hetzelfde uit als het M1-model uit 2021. Het is nog steeds een mooi apparaat met felle kleuropties (wat je niet vaak ziet bij moderne Macs en Windows-pc's) die er niet kinderachtig uitzien, maar de apparaten juist iets meer persoonlijkheid geven. het scherm is ook weer hetzelfde. Het is nog steeds een helder, scherp display met een uitstekende kleurennauwkeurigheid.

Vasthouden aan het bekende design brengt helaas ook wat minpunten met zich mee, zoals de oplaadpoort aan de onderkant van de Magic Mouse, die ervoor zorgt dat je hem niet kan gebruiken wanneer hij moet worden opgeladen. Daarnaast gebruiken de accessoires ook allemaal nog steeds de verouderde Lightning-poort voor het opladen in plaats van USB-C. Er is daarnaast een gebrek aan opties voor grotere schermformaten. Dat is misschien wel het meest teleurstellende aspect van dit nieuwe model, want 24 inch voelt tegenwoordig niet bepaald groot meer, zeker voor mensen die een beetje fatsoenlijk willen kunnen multitasken met verschillende programma's en vensters.

Aan de binnenkant is er daarentegen veel meer veranderd. Hier vind je nu namelijk Apple's indrukwekkende M3-chip. Deze biedt opmerkelijk betere prestaties vergeleken met de vorige M1 iMac. Hij weet dan ook uitstekend te presteren bij intensieve taken zoals bijvoorbeeld coderen en het renderen van video's. Je kan er zelfs een aantal moderne games op spelen. Je moet daarbij niet het soort framerates verwachten dat je op een gaming pc krijgt, maar het is wel veelbelovend voor de toekomst van gaming op Mac.

Een ding dat we heel graag wel hetzelfde hadden willen zien, was de prijs. Helaas is de nieuwe iMac (24 inch, 2023) verkrijgbaar vanaf 1.619 euro en dat is flink duurder dan de startprijs van het vorige model. Vanuit bepaalde opzichten is dat begrijpelijk, want de M3-chip zorgt bijvoorbeeld wel voor een redelijk grote prestatieboost en daarnaast lijkt bijna alles tegenwoordig duurder te worden. Toch heeft Apple bij de iPhone 15 juist de prijzen iets verlaagd ten opzichte van vorig jaar, dus het is jammer dat zoiets hier niet is gebeurd.

Het basismodel beschikt over maar 8GB werkgeheugen en een SSD-opslag van 256GB. Dat is vandaag de dag wel erg weinig en aangezien je de iMac ook niet kan upgraden (het is natuurlijk nog steeds een Apple-product), zouden we je aanraden om voor meer werkgeheugen en opslag te kiezen om op die manier je aankoop iets meer toekomstbestendig te maken. Daardoor gaat helaas de prijs natuurlijk nog verder omhoog. De nieuwe iMac blijft alsnog waarschijnlijk wel de beste all-in-one computer die je kan kopen, maar de prijs-kwaliteitverhouding voelt niet meer zo goed als bij het vorige model.

Apple iMac (24 inch, 2023) review: prijs en beschikbaarheid

Startprijs van 1.619 euro

Configuratie met de hoogste specs (en beste accessoires) kost 3.390 euro

Vanaf nu beschikbaar bij Apple en andere (online) retailers

Apple heeft naast de nieuwe iMac ook een nieuwe MacBook Pro-modellen gelanceerd en deze zijn verkrijgbaar in een aantal verschillende schermformaten en configuraties (met ook de krachtigere M3 Pro- en M3 Max-chips als opties). De nieuwe Apple iMac (M3) is echter alleen in 24 inch beschikbaar en je kan hier ook alleen maar kiezen voor modellen met de standaard M3-chip.

Het basismodel van de Apple iMac (24 inch, 2023) is verkrijgbaar vanaf 1.619 euro. Voor die prijs krijg je een M3-chip met een 8-core GPU, een 8-core CPU, 8GB werkgeheugen, 256GB SSD-opslag, een Magic Keyboard en Magic Mouse.

De prijs is dit jaar wel wat hoger dan bij het voorgaande M1-model. Dat model werd gelanceerd met een startprijs van 1.499 euro. Het nieuwe model is dus wel vrij duur voor een all-in-one, maar wat Apple allemaal claimt over de prestaties van de M3-chip klinkt wel veelbelovend (en daar komen we later nog op terug). Het is dus maar de vraag of Apple deze prijsverhoging kan verantwoorden.

Je kan de nieuwe iMac ook configureren met een iets krachtigere variant van de standaard M3-chip, namelijk een variant met een 10-core GPU (en nog steeds dezelfde 8-core CPU, 8GB werkgeheugen en 256GB SSD-opslagruimte). Die versie kost 1.849 euro en beschikt ook over twee extra USB 3-poorten, ondersteuning voor Gigabit Ethernet en een Magic Keyboard met Touch ID, zodat je kan inloggen met je vingerafdruk.

Je kan de iMac verder ook nog configureren met 16GB of zelfs 24GB aan 'unified' werkgeheugen, maar dat zorgt natuurlijk ook weer voor een prijsverhoging. Dat is het echter wel waard als je de iMac voor intensievere taken wil kunnen gebruiken. Je kan hem namelijk niet naderhand upgraden met meer werkgeheugen en 8GB is tegenwoordig niet meer echt veel. Het 'unified'-aspect geeft ook aan dat dit geheugen gedeeld wordt en dus niet alleen als standaard RAM functioneert, maar ook als de VRAM van de GPU.

Verder kan je de 24-inch iMac (M3) ook nog bestellen met meer SSD-opslag. Je kan maximaal voor 2TB kiezen en ook op dit vlak is in ieder geval een upgrade ten opzichte van de standaard 256GB wel aan te raden, want dat zit waarschijnlijk heel snel vol, zeker als je bijvoorbeeld met video- of fotobestanden werkt. Gelukkig kan je wel altijd nog je opslagruimte uitbreiden met een externe harde schijf of SSD.

Prijs-kwaliteit: 3/5

Apple iMac (24 inch, 2023) review: specs

Swipe to scroll horizontally De specs van de iMac (24 inch, 2023) iMac M3 8-core GPU iMac M3 10-core GPU iMac M3 512GB Prijs: 1.619 euro 1.849 euro 2.079 euro CPU: Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) Apple M3 (8-core) GPU: Geïntegreerde 8-core GPU Geïntegreerde 10-core GPU Geïntegreerde 10-core GPU RAM: 8GB unified werkgeheugen 8GB unified werkgeheugen 8GB unified werkgeheugen Display: 24 inch, 4,5K 4.480 x 2.520 Retina-display (IPS, 500 nits helderheid, breed P3-kleurbereik) 24 inch, 4,5K 4.480 x 2.520 Retina-display (IPS, 500 nits helderheid, breed P3-kleurbereik) 24 inch, 4,5K 4.480 x 2.520 Retina-display (IPS, 500 nits helderheid, breed P3-kleurbereik) Opslag: 256GB SSD 256GB SSD 512GB SSD Aansluitingen: 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort 2x Thunderbolt USB 4 (USB-C), 2x USB 3 (USB-C), 3,5 mm koptelefoonpoort Connectiviteit: Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Wi-Fi 6e (802.11ax), Bluetooth 5.3 Camera: 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam 1080p FaceTime HD-webcam Gewicht: 4,48 kg 4,48 kg 4,48 kg Afmetingen: 46,1 x 54,7 x 14,7 cm 46,1 x 54,7 x 14,7 cm 46,1 x 54,7 x 14,7 cm

Apple iMac (24 inch, 2023) review: design

Zelfde design als het M1-model

Zeven kleuropties

Accessoires gebruiken nog steeds Lightning-kabels

De Apple iMac (24 inch, 2023) heeft nog steeds hetzelfde design als het M1-model van twee jaar geleden en dat is tegelijkertijd een pluspunt en een minpunt. Aan de ene kant blijft dit een stijlvolle all-in-one en het nieuwe design in 2021 zorgde er al voor dat de iMac veel moderner voelde dan zijn voorgangers.

Dit zagen we in de vorm van dunner bezels om het scherm, waardoor het apparaat ook iets minder ruimte in beslag neemt. De hoeken van het scherm doen ons ook een beetje denken aan moderne iPhones zoals de iPhone 15 met de hoekige, maar ook afgeronde randen. Dankzij het formaat en de efficiëntie van de M3-chip (het 3nm-proces zorgt ervoor dat dit een enorm kleine chip is) is de behuizing achter het scherm ook indrukwekkend dun. Er steken nergens grote onderdelen uit en je hoort hier ook geen luide ventilatoren wanneer je hem gebruikt. Dat zijn dingen waar je wel vaak mee te maken hebt bij andere all-in-one pc's die een relatief compact formaat moeten proberen te balanceren met een goede koeling voor de interne onderdelen. Alleen de onderste bezel van de iMac is wat dikker, want daar zitten de meeste onderdelen achter.

Het 24-inch scherm is ook weer hetzelfde als op het voorgaande model. Dit display heeft een 4,5K Retina-resolutie met ondersteuning voor het brede P3-kleurbereik, meer dan een miljard verschillende kleuren en een helderheid van 500 nits. Hij beschikt ook over een 1080p FaceTime-camera en microfoons van "studiokwaliteit". Daarnaast is er een speakersysteem aanwezig bestaande uit zes speakers, waarmee ruimtelijke audio mogelijk wordt gemaakt. De standaard waar het display op staat voelt erg stevig, maar kan ook gemakkelijk op verschillende manieren worden gekanteld en gepositioneerd.

Een van de beste aspecten van het vernieuwde design uit 2021 is ook weer teruggekeerd: de verschillende kleuropties waarin je de iMac kan kopen. Je hebt de keuze tussen zeven kleuren: groen, roze, blauw, zilver, geel, oranje en paars. De kabels en accessoires die worden meegeleverd met de iMac hebben ook dezelfde kleur als de iMac die je hebt gekozen. Hou er overigens wel rekening mee dat je bij het basismodel alleen kan kiezen tussen de eerste vier van die kleuren.

Het was in ieder geval leuk om te zien dat Apple in 2021 weer wat kleur terugbracht naar zijn Macs. Dit doet ons denken aan de oude, kleurrijke iMac G3 en het zorgt ook voor een interessanter design dan bij veel andere moderne pc's en laptops die over het algemeen vooral in het grijs en zwart beschikbaar zijn.

Net als bij het vorige model, geven de kleuren de iMac iets meer persoonlijkheid dan andere all-in-one pc's. Dankzij de enigszins zachte pastelkleuren zien deze iMacs er ook eerder stijlvol dan kinderachtig uit. Ze passen zonder problemen in vrijwel elk modern huis, kantoor of studio. Apple heeft ons de roze iMac gestuurd om te testen en deze variant ziet er heel mooi uit. Het feit dat de gevlochten kabels en de andere accessoires dezelfde kleur hebben, is een leuk detail dat we bij het model uit 2021 ook al zagen.

Met zijn afmetingen van 54,7 x 46,1 x 14,7 cm en zijn gewicht van 4,48 kg, neemt de Apple iMac (24 inch, 2023) niet echt heel veel ruimte in op een bureau en is hij ook vrij gemakkelijk op te pakken om hem naar een andere plek te verplaatsen. Dankzij de all-in-one vormfactor is hij ook veel gemakkelijker in te stellen en te verplaatsen dan een standaard desktop-pc die meer kabels en een losse monitor nodig heeft.

De inbegrepen Magic Mouse en Magic Keyboard (plus het Magic Trackpad als je extra betaalt) zijn draadloos, dus dat vermindert ook weer het aantal kabels dat op je bureau ligt. Ze zijn ook van tevoren al opgeladen en verbonden met de iMac, dus je kan ze meteen gebruiken wanneer je alles uit de verpakking hebt gehaald. Dit is het voordeel van Apple's ‘het werkt gewoon’-filosofie. Ook al klinkt dit misschien niet als iets heel belangrijks, sommige all-in-one pc's met Windows erop worden geleverd met accessoires die je eerst nog moet verbinden met de pc of moet opladen en dat maakt het instelproces wel iets vervelender.

De keuze voor hetzelfde design als bij het model uit 2021 neemt echter ook wat frustraties met zich mee, zoals we eerder al zeiden. Dit is misschien ook wel het beste te merken bij de accessoires. Toen we voor het eerst geruchten hoorden over een nieuwe iMac, hoopten veel mensen dat Apple bij dit nieuwe model ook eindelijk de accessoires een vernieuwd design zou geven.

Ze gebruiken momenteel namelijk nog steeds een Lightning-poort en dat voelt inmiddels wel een beetje vreemd, aangezien Apple ook eindelijk zijn eigen Lightning-poort heeft ingeruild voor USB-C op de iPhone 15. Toen de iPhones (en andere Apple-apparaten) nog steeds Lightning gebruikten, was het enigszins logisch dat ook de iMac-accessoires deze verbinding gebruikten. Op die manier kon je namelijk de oplader van je iPhone ook gebruiken voor het opladen van die accessoires en vice versa. Bij de nieuwste generatie (en aankomende generaties) van de iPhone kan dit echter niet meer en vrijwel alle andere draadloze muizen en toetsenborden hebben tegenwoordig ook USB-C-poorten. Het is dus erg jammer dat Apple nog steeds niet voor een USB-C-poort heeft gekozen op de Magic Mouse en Magic Keyboard. Ze voelen hierdoor enigszins verouderd.

Wat we eigenlijk nog frustrerender vinden, is dat ditzelfde design als voorheen dus ook betekent dat de oplaadpoort van de Magic Mouse nog steeds aan de onderkant van de muis zit. Apple vindt dat deze plaatsing van de oplaadpoort voor een stijlvoller design zorgt, ook al heeft bijna elke andere draadloze muis zijn oplaadpoort aan de voorkant of achterkant zitten. Het grootste nadeel van dit design is dat je de muis niet meer kan gebruiken wanneer hij moet worden opgeladen, omdat de oplaadkabel dan uit de onderkant steekt.

Het is een erg vreemde designkeuze van een bedrijf dat normaal gesproken de vorm en functie van zijn apparaten heel goed op elkaar af weet te stemmen. Het feit dat Apple nu nog steeds vast blijft houden aan deze designkeuze is nog vreemder, want het heeft veel slechte feedback gehad en hierdoor lijkt het bedrijf vooral nogal koppig. Soms is het afwijken van de rest van de industrie goed voor innovatie, maar soms is iets gewoon een verkeerde keuze en moet je dat eigenlijk ook toe kunnen geven.

Het gebrek aan een nieuw design betekent in dit geval ook dat je vastzit aan het schermformaat van 24 inch. Dat is jammer voor mensen die hoopten dat we ook eindelijk een 27-inch iMac met een van Apple's eigen chips zouden krijgen. Daarnaast voelt 24 inch ook niet echt meer heel groot tegenwoordig en dat kan zeker een probleem zijn voor creatievelingen die een apparaat zoeken om hun foto's en/of video's te bekijken en multitasken. Natuurlijk kan je ook nog een grotere externe USB-C-monitor aan de iMac verbinden, maar dat doet het hele doel van een all-in-one een beetje teniet.

Aan de voorkant van de iMac vind je geen enkele knop of poort, maar aan de achterkant zitten de aan/uitknop en twee Thunderbolt USB 4-poorten op het basismodel. Als je voor een duurder model kiest, dan vind je achterop nog twee extra USB 3-poorten naast de andere usb-poorten. Dit kan een beetje verwarring veroorzaken, omdat twee van deze poorten langzamere snelheden bieden dan de andere twee. Die extra USB 3-poorten hebben namelijk een maximale snelheid van 10Gb/s, in tegenstelling tot de 40Gb/s van de USB 4-poorten.

De twee snellere poorten kan je wel herkennen aan het kleine bliksemsymbool erboven, maar aangezien alle poorten zich aan de achterkant van het scherm bevinden en ze precies dezelfde vorm hebben, kan het nog steeds lastig zijn om ze van elkaar te onderscheiden. Voor veel computeraccessoires zal je het verschil niet merken, die werken toch wel via alle poorten, maar als je bijvoorbeeld een opslagapparaat zoals een externe SSD aansluit, dan kan de poort die je kiest een grote impact hebben op je bestandsoverdrachtssnelheden.

Over het algemeen is de terugkeer van dit bekende, stijlvolle design bij de Apple iMac (24 inch, 2023) positief, maar helaas brengt dit ook wat minder succesvolle designkeuzes met zich mee.

Design: 4/5

Apple iMac (24 inch, 2023) review: prestaties

Nieuwe M3-chip is een grote verbetering ten opzichte van de M1-chip

De nieuwe iMac (24 inch, 2023) werd tegelijkertijd met een paar nieuwe MacBook Pro-modellen gelanceerd en deze apparaten beschikken als eerste over Apple's nieuwste M3-serie van chips. Deze all-in-one is echter niet te configureren met de krachtigere M3 Pro- en M3 Max-varianten van de chips. Die varianten zijn momenteel alleen op de nieuwe M3 MacBook Pro-modellen te krijgen. Dat is echter geen ramp, want die chips zijn voor de meeste mensen toch overkill.

De standaard M3-chip is nog steeds een flinke verbetering ten opzichte van de M1-chip die in de vorige iMac zat (Apple heeft nooit een M2-versie van zijn all-in-one uitgebracht) en een nog grotere verbetering ten opzichte van de oudere iMacs die nog over Intel-chips beschikken. Dit zorgt er dan ook voor dat de upgrade naar een nieuwe iMac voor velen misschien beter te verantwoorden is dan de upgrade naar een van de twee nieuwe MacBook Pro-modellen. Die laptops vervangen de M2 Pro- en M2 Max-varianten die pas 10 maanden geleden uitkwamen.

Dit is hoe de Apple iMac (24 inch, 2023) wist te presteren in onze benchmarktests: 3DMark: Wildlife Extreme: 7.993

GeekBench 6: 3.010 (single-core); 12.039 (multi-core)

Cinebench R23: 1.897 (single-core); 9.943 (multi-core)

Cinebench R24: 140 (single-core); 651 (multi-core)

Handbrake 1.6: 44 fps

Sid Meier's Civilization VI: Gathering Storm: 39 fps

Apple claimt dat de M3-chip tot 35% sneller is dan de M1-chip en daarnaast kan je de nieuwe iMac ook nog eens configureren met maximaal 24GB aan 'unified' werkgeheugen. Het M1-model kon maar van maximaal 16GB worden voorzien. Dit is dus een zeer welkome upgrade voor multitasking en intensieve taken.

Het basismodel van de nieuwe iMac beschikt over een 8-core CPU en een 8-core GPU, vergeleken met de 8-core CPU en 7-core GPU van het basismodel van de M1 iMac. Verder kan je ook nog upgraden naar een M3-variant met een 8-core CPU en een 10-core GPU (terwijl je bij de M1 iMac kon upgraden naar een 8-core CPU en een 8-core GPU).

Apple heeft ons het meest high-end model gestuurd om te reviewen. Het gaat hier dus om het model met de 8-core CPU en 10-core GPU, 24GB aan werkgeheugen en 2TB aan SSD-opslagruimte. Dat is goed om te weten, want de prestaties die dit model wist neer te zetten, zullen dus misschien niet volledig overeenkomen met wat je kan verwachten als je zelf voor een iets budgetvriendelijker model kiest (al moet het verschil niet heel extreem zijn).

Tijdens onze tests merkten we dat Apple's claims over de indrukwekkende prestaties van de M3-chip inderdaad accuraat waren. In de Cinebench R23 CPU-tests, die testen hoe goed de processor van de chip presteert, scoorde de nieuwe iMac met M3 1.897 punten bij de single-core-tests en 9.796 bij de multicore-tests. Dit is een flinke verbetering vergeleken met de scores van de M1 iMac. Die scoorde bij dezelfde tests respectievelijk 1.489 en 7.754 punten.

In Geekbench 5, waar weer vooral het CPU-gedeelte van de chip word getest, scoorde de nieuwe iMac 2.284 punten bij single-core-tests en 10.716 bij multicore-tests, vergeleken met de 1.725 en 7.650 punten die de M1-variant scoorde.

Deze scores laten een duidelijke upgrade zien op het gebied van CPU-prestaties. Nou was de M1 iMac zeker niet slecht toen hij uitkwam, maar we waren wel meteen onder de indruk van hoeveel sneller en soepeler de nieuwe M3 iMac voelde (in combinatie met macOS Sonoma). Zelfs met meerdere Chrome-tabbladen en apps geopend, draaide de iMac (24 inch, 2023) nog enorm soepel.

Interessant genoeg wisten de single-core-scores van de M3 bij Cinebench R23 en Geekbench 5 zelfs die van de M1 Max te verslaan en dat was de beste chip van zijn generatie. Die M1 Max wist de M3 nog wel te verslaan bij multicore-tests dankzij het feit dat hij meer cores heeft, maar dit laat wel goed de snelle vooruitgang van Apple's chips zien. De nieuwe iMac mag dan wel geen M3 Pro- of M3 Max-configuraties hebben, maar hij weet nog steeds uitstekende resultaten neer te zetten en er zijn dan ook maar weinig all-in-one pc's die hem kunnen evenaren.

Op het gebied van grafische prestaties de M3 ook een goede indruk te maken (bij deze processor zitten namelijk de CPU, GPU en het werkgeheugen allemaal op dezelfde chip). Tijdens het lanceringsevenement was Apple al aan het opscheppen over de grafische kracht van de M3-chips, want deze kunnen nu ook gebruiken maken van 'hardware-accelerated' raytracing en dat kunnen zelfs veel specifieke gaming laptops niet eens.

Er is ook een feature genaamd 'Dynamic Caching' die gebruikmaakt van het snelle unified werkgeheugen van de M3 en van 'mesh shading' voor de geometrische verwerking in complexe 3D-scènes.

Deze verbeteringen betekenen dat je verschillende taken veel sneller kan uitvoeren dan op de iMac van de vorige generatie, zoals ook te zien was bij onze Handbrake-tests voor videocodering. Daarnaast kan je voor het eerst ook echt een beetje serieus gamen op een iMac.

Bij het spelen van Lies of P wist de iMac met zijn M3-chip gemiddeld 33 fps (frames per seconde) te behalen en dit is een grafisch intensieve game waarbij timing heel belangrijk is. 33 fps is nog steeds niet ideaal voor zo'n game, maar het was al indrukwekkend dat de game wel speelbaar is. Shadow of the Tomb Raider draaide ook vrij goed met 36 fps en Total War: Warhammer III wist gemiddeld 38,4 fps te halen. Ook dat is indrukwekkend, want deze game vereist nogal veel van de CPU met zijn complexe gevechten met veel verschillende manschappen.

Deze scores zullen pc-gamers met een RTX 4090 in hun pc niet overhalen om hun systeem in te ruilen voor een iMac, maar het zijn wel indrukwekkende resultaten voor zo'n dunne all-in-one pc met geïntegreerde graphics. De zes ingebouwde speakers komen goed van pas tijdens het gamen, maar ook bij het luisteren naar muziek via Apple Music en YouTube. Ze klinken fantastisch en dat is ook weer indrukwekkend gezien het dunne design dat niet veel ruimte overlaat voor speakers. Dankzij de nieuwe Game-modus in macOS Sonoma kan de iMac ook detecteren wanneer je een game gaat spelen en ervoor zorgen dat de onderdelen van de pc op een slimme manier worden ingezet om de game soepel te laten draaien. Daarnaast wordt in deze modus de latency van draadloze accessoires zoals de PS5 DualSense-controller en AirPods ook lager.

We moeten overigens wel vermelden dat we deze resultaten behaalden bij een resolutie van 1080p. De games zagen er over het algemeen fantastisch uit op het scherm van de iMac, maar ze draaiden dus niet in de native resolutie van 4,5K (4.480 x 2.520). Als je wel in die resolutie probeert te spelen, heeft de GPU van de M3 daar heel veel moeite mee. Shadow of the Tomb Raider daalt dan bijvoorbeeld naar 6 fps, waardoor de ervaring meer op een PowerPoint-presentatie lijkt dan een gamesessie.

Hoewel hij dus niet beschikt over de high-end M3 Pro of M3 Max, weet de iMac (24 inch, 2023) alsnog uitstekende prestaties neer te zetten. Hij presteert beter dan vrijwel elke all-in-one binnen deze prijsklasse die op Windows draait en daarnaast presteert hij ook duidelijk beter dan het voorgaande M1-model. Dankzij de efficiëntie van de M3-chip en de slimme koelingsmethode hadden we ook geen last van 'throttling' tijdens het gebruik van de iMac. Zelfs bij 4K-videobewerking in Adobe Premier Pro merkten we hier niets van en de ventilatoren gingen ook niet tekeer, dus de iMac wist dit ook nog eens vrijwel geruisloos uit te voeren.

Prestaties: 4,5/5

Moet je de Apple iMac (24 inch, 2023) kopen?

Swipe to scroll horizontally Apple iMac (24 inch, 2023) scorekaart Categorie Opmerking Score Prijs-kwaliteit Een prijsverhoging voor het basismodel is erg jammer, maar je krijgt wel waar voor je geld. 3/5 Design Hetzelfde iconische design als het vorige model. Hij ziet er stijlvol uit, maar bepaalde designkeuzes blijven frustrerend. 4/5 Prestaties De M3-chip maakt van de nieuwe iMac een krachtige computer waar je zelfs een beetje op kan gamen. 4,5/5

Koop hem als...

Je op zoek bent naar de beste all-in-one pc

De iMac (24 inch, 2023) laat weer zien dat Apple vooroploopt op het gebied van all-in-one pc's.

Je maar beperkte ruimte hebt

Het dunne design en de relatief kleine schermgrootte zorgen ervoor dar je de iMac (24 inch, 2023) heel gemakkelijk in vrijwel elke ruimte in huis of op kantoor kwijt kan.

Je af en toe een beetje wil kunnen gamen

De grafische vooruitgang van de M3-chip zorgt er samen met de Game-modus van macOS Sonoma voor dat gamen op de iMac nu niet alleen maar technisch gezien mogelijk is, maar dat het vaak ook een prima ervaring is.

Koop hem niet als...

Je een groot scherm wil

Het formaat van 24 inch maakt het heel gemakkelijk om de nieuwe iMac op te pakken en te verplaatsen, maar als je een beeldscherm met meer ruimte wil, dan moet je helaas iets anders zoeken.

Je wil genieten van de meest high-end Apple-chips

Het gebrek aan configuraties met de M3 Pro- of M3 Max-chips betekent dat je voor een nieuwe MacBook Pro moet kiezen als je van de allerbeste prestaties wil genieten die Apple deze generatie te bieden heeft.

Je een hardcore gamer bent

De nieuwe iMac zet een grote stap vooruit op het gebied van gaming, maar de prestaties zitten nog totaal niet in de buurt van bijvoorbeeld gaming pc's van Alienware of Razer.

Zo hebben we de iMac (24 inch, 2023) getest

We hebben de iMac meerdere dagen getest en normaal gebruikt

We hebben onze standaard benchmarktests uitgevoerd

We hebben meerdere games gespeeld

Meteen toen de iMac (24 inch, 2023) op kantoor verscheen, hebben we hem ingesteld en zijn we begonnen met het testproces. Hierbij hebben we allerlei dagelijkse taken op de computer uitgevoerd, zoals het schrijven van artikelen in Google Docs, het versturen van e-mails en webbrowsen in Chrome en Safari (met meerdere tabbladen geopend).

Daarnaast hebben we ook meerdere games uitgeprobeerd op de nieuwe iMac, waaronder Lies of P en Total War: Warhammer III. Daarmee konden we Apple's claims over de gaming-prestaties van de M3-chip testen. We hebben ook onze gebruikelijke selectie aan benchmarktests uitgevoerd op de nieuwe iMac om te zien hoe hij in deze tests zou scoren.

We hebben eerder ook al meerdere iMacs getest, waaronder het vorige model met de M1-chip, de iMac Pro en meerdere 27-inch iMacs met Intel-chips, dus we konden onze ervaringen met die apparaten vergelijken met onze ervaring met dit apparaat. We hebben natuurlijk verder ook veel all-in-one pc's met Windows als besturingssysteem getest, dus daar konden we de nieuwe iMac ook mee vergelijken voor deze review.