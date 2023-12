iPhone SE 4 krijgt misschien een flinke batterijboost

De iPhone SE 4 krijgt volgens een nieuw gerucht misschien dezelfde batterij als de iPhone 14 en dat kan de volgende generatie budget-iPhone een flinke boost kunnen geven op het gebied van batterijduur.

Deze informatie komt vanuit een anonieme bron die in gesprek is geweest met MacRumors. Dit lijkt verder ook andere geruchten te ondersteunen die suggereren dat de SE 4 dezelfde batterij zal gebruiken als de iPhone 14. Daarnaast betekent dit misschien ook dat de volgende iPhone SE eindelijk het verouderde design van de iPhone SE 3 achter zal laten en dus zal beschikken over een formaat en uiterlijk dat meer op die van de iPhone 14 lijkt. Denk hierbij aan platten zijkanten, een 6,1-inch display en misschien zelfs Face ID. We verwachten echter niet dat de volgende SE ook een Dynamic Island zal hebben.

Apple laat in principe nooit weten hoe groot zijn iPhone-batterijen precies zijn, maar voor zover we weten heeft de iPhone 14 een batterij met een capaciteit van 3.279mAh. Als die batterij in de volgende iPhone SE komt, dan zal dat voor een flinke verbetering zorgen ten opzichte van de 2.010mAh-batterij in de iPhone SE 3.

In onze tests wisten we 9 uur en 5 minuten aan batterijduur uit de iPhone SE 3 te halen, terwijl de iPhone 14 9 uur en 28 minuten meeging. De iPhone 14 is natuurlijk wel een veel krachtigere telefoon met een groter display, dus waarschijnlijk kan die batterijcapaciteit voor een langere batterijduur zorgen in de iPhone SE 4. Misschien wordt dit zelfs de beste iPhone op het gebied van batterijduur.

Wanneer kunnen we de iPhone SE 4 verwachten?

De laatste tijd hebben we niet veel geruchten meer voorbij zien komen over de iPhone SE 4, maar deze nieuwe informatie maakt dus een einde aan die stilte.

De originele iPhone SE is inmiddels al lang overbodig gemaakt door Apple en dat model is nu alleen nog leuk als een onderdeel van de iPhone-geschiedenis. De vorige iPhone SE kwam uit in 2022, maar had niet echt veel aantrekkelijke features. Het is dus hoog tijd voor een vernieuwde iPhone SE.

Aan de hand van de geruchten die we tot nu toe hebben meegekregen, zou dit vernieuwde model ergens volgend jaar of in 2025 moeten verschijnen. We zullen helaas nog even moeten wachten voor een preciezere releasedatum. Aangezien de batterij van de iPhone 14 misschien opnieuw gebruikt zal worden in de nieuwe SE, gokken we dat een release ergens in 2024 wel mogelijk zou kunnen zijn, misschien zelfs in de eerste helft van het jaar. Als je in de tussentijd op zoek bent naar een budgetvriendelijke telefoon, bekijk dan vooral onze lijst met de beste budget smartphones die je vandaag de dag kan kopen.