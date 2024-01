Nieuwe iPad Pro en iPad Air verschijnen mogelijk al in maart

September is meestal de belangrijkste maand voor Apple, want dan zien we nieuwe iPhones. Dit jaar zal dat de iPhone 16 worden. Maart 2024 ook wel eens een grote maand kunnen worden, omdat Apple naar verluidt meerdere nieuwe iPads gaat aankondigen.

Deze informatie is afkomstig van Mark Gurman, een betrouwbare bron op vlak van Apple. In zijn Power On-nieuwsbrief voor Bloomberg schrijft hij dat we in maart zowel de iPad Pro 2024 als iPad Air 6 zullen zien.

Dit zei hij eerder al in december, maar nu is de timing specifieker en beweert hij dat deze tablets eind maart uitkomen. De iPad Pro 2024 zou verder al in de latere fases van zijn productie zitten.

Groter en beter

Wat kunnen we precies verwachten? Gurman zegt nog maar eens dat de nieuwe iPad Pro de grootste update ooit zal zijn. Hij zegt niet wat dat betekent, maar eerder beweerde hij al dat dit de eerste iPad wordt met een OLED-scherm, dat scherper en helderder.

Gurman zei in het verleden dat er een M3-chipset in de iPad Pro zal zitten, dat hij verkrijgbaar zal zijn in twee formaten (11 inch 13 inch) en dat Apple een nieuw Magic Keyboard met een groter trackpad heeft ontwikkeld. Verborgen code in de iOS 17.4 bèta wijst er daarnaast op dat deze tablet een Face ID-camera in de lange zijkant heeft.

De iPad Air 6 zou eveneens grote upgrades ontvangen. Zo zegt Gurman opnieuw dat er dit jaar een grotere versie komt. Lekken spreken namelijk over een iPad Air met display van 12,9 inch in plaats van 10,9 inch.

Het is lang geleden dat we nieuwe iPads hebben gezien, want in 2023 heeft Apple geen enkele nieuwe iPad op de markt gebracht. Dat heeft ervoor gezorgd dat onze verwachtingen extra hooggespannen zijn.