iPad Pro Magic Keyboard nu te koop op Apple website

Apple's verfijnde Magic Keyboard voor iPad Pro inclusief trackpad is eindelijk te koop in de online winkel van de techgigant. Als je het vandaag koopt, wordt het vanaf volgende week bij je thuis afgeleverd.

Apple onthulde het verfijnde Magic Keyboard in maart samen met de nieuwe iPad Pro 2020. De verbeteringen zijn overduidelijk: het toetsenbord heft de tablet nu op boven de toetsen, en voegt er een langverwachte trackpad aan toe.

Het Magic Keyboard beschikt ook over een verlicht toetsenbord en een USB-C poort aan het scharnier, wat het mogelijk maakt om de iPad Pro door te laden om zo zijn enige USB-C poort vrij te maken voor accessoires, wat een handige upgrade is.

Hoewel het nieuwe Magic Keyboard met alle oudere iPad Pro modellen werkt, maken de nieuwe features het wel prijziger dan voorgaande versies van het tablet toetsenbord. Het Magic Keyboard voor de 11-inch iPad Pro kost 339 euro, terwijl de versie voor de 12.9-inch iPad Pro 399 euro kost.

Nieuw iPad Pro toetsenbord...maar voor wie?

Het is duidelijk dat het nieuwe Magic Keyboard erop gericht is om het makkelijker te maken voor iPad Pro eigenaars, om meer gewoon werk op tablets te doen. Het verfijnen van het toetsenbord in een verstelbare hoek te plaatsen verlicht de belasting van de ogen, terwijl het toegevoegde trackpad een minder inspannend alternatief biedt voor de touch bediening.

Er zijn natuurlijk wel consequenties: deze verfijningen betekenen dat het Magic Keyboard de pseudo-case bescherming verliest, dat zijn voorgangers wel hadden. Misschien is dat niet zo belangrijk als de toevoegingen die de productiviteit verbeteren, maar voor zulke dure tablets is het wel belangrijk om het in gedachten te houden.