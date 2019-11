Black Friday iPads: de beste tablet promo's

Op zoek naar een goeie tabletdeal? Of je nu zoekt naar een cadeau voor een dierbare, of een handige tablet voor onderweg, dan is Black Friday het ideale moment.

Tablets bieden een ideaal compromis tussen draagbaarheid en functionaliteit; de meeste toeters en bellen van een kleine laptop, maar dan met de vormfactor en de touch interface van een premium smartphone.

Dus, als je op zoek bent naar een van de mooie toestellen van Apple of naar een Android-tablet, neem dan eens een kijkje in onze lijst met Black Friday iPad en tablet deals hieronder.

Black Friday iPads: wat kan je verwachten?

Wij zoeken hier de beste iPad aanbiedingen en Android tablet deals voor je tijdens Black Friday 2019.

Hoewel we Black Friday iPad kortingen bijna kunnen garanderen, verwacht geen enorme prijsverschillen. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat we kortingen tegenkomen van 40% of meer, maar aangezien er op Apple toestellen nauwelijks korting wordt gegeven, is het altijd nog beter dan niks.

Black Friday 2019 begint dit jaar op 29 november, met Cyber Monday dat is gepland voor 2 december - maar in werkelijkheid heb je veel langer de tijd dan alleen die twee dagen om een goeie tablet deal voor elkaar te krijgen.

Hieronder vind je de allerbeste iPad Black Friday deals die Apple heeft te bieden:

Black Friday iPad deals

Apple iPad 10.2 2019 Wifi 32GB Spacegrijs voor €349 i.p.v. €389 Profiteer nu van deze goeie deal van Bol.com! De iPad 10.2 is ideaal voor multitaskers, je kunt namelijk meerdere apps tegelijkertijd gebruiken. En je hoeft je geen zorgen te maken dat je batterij hierdoor snel leeg gaat, want de A10 Fusion chip die in de iPad zit is heel energiezuinig. Je kunt de tablet met gemak 10 uur lang gebruiken. Naast spacegrijs is de iPad ook beschikbaar goud.Deal bekijken

Apple iPad A10 10.2 Wifi 32GB (2019) voor € 359 i.p.v. € 379 Met deze tablet kun je meerdere taken tegelijkertijd uitvoeren, zoals het bewerken van 4K video's, het spelen van games en het scrollen door je nieuwsoverzicht. De korting is dan wel niet heel groot, maar deze iPad behoort sowieso al tot de goedkopere modellen.Deal bekijken

Apple iPad Pro 10.5 Wifi + Cellular 512 Zilver voor € 560,49 i.p.v. € 659,40 (Alleen NL) Hoewel je bij Apple-producten geen mega kortingen hoeft te verwachten, hebben we nu toch wel een hele goeie deal gevonden. De iPad Pro 10.5 voor 560,49 euro! Met een opslag van 512GB en een verversingssnelheid van 120Hz is deze iPad de ideale tablet voor het gezin. Ook kun je hem met gemak een dag op pad nemen, want de batterij houdt het lang genoeg vol.Deal bekijken

Apple iPad (2018) 32GB Wifi Space Gray + Pencil voor € 390 i.p.v.

€ 438 (Alleen NL) Bij deze goeie deal krijg je er naast een iPad, ook nog een Apple Pencil bij! En dat is een stuk goedkoper dan je dat je ze los koopt. De combinatie is perfect voor grafisch vormgevers, of als je graag in je vrije tijd aan het schetsen gaat. Ook een boodschappenlijstje is met de Apple Pencil in een mum van tijd geschreven. De tablet beschikt daarnaast over genoeg vermogen, dus daar hoef je je ook geen zorgen over te maken.Deal bekijken

Apple iPad Pro 11 (64GB) voor €788,11 i.p.v. €879 De nieuwe iPad Pro 11 geniet van een kleine korting van 10%. In vergelijking met andere kortingen is dat misschien niet hoog, maar weet wel dat je hiervoor een van de beste tablets van het moment voor krijgt.Deal bekijken

Overige tablets

Huawei MediaPad M5 voor €349 i.p.v. €399 (Alleen NL) De Huawei MediaPad M5 is ideaal voor entertainment. Met zijn 10,8-inch display met een resolutie van 2560 x 1600 pixels en Harman Kardon speakers kan je ten volste genieten van video's en games. De interne opslag is met 32GB wat aan de kleine kant, maar een geheugenkaartje lost dat probleem al snel op.Deal bekijken

Lenovo Tab E10 voor €99 i.p.v. €139 De Lenovo Tab E10 is een goedkope gezinstablet. Zijn scherm van 10,1 inch is voldoende groot zodat je makkelijk tekst kan lezen, maar veel meer doe je er best niet mee. Met 2GB RAM is hij niet geschikt voor games en het display van 1200 x 800 pixels zorgt ervoor dat video's vaak ook niet in de hoogst mogelijke kwaliteit getoond worden.Deal bekijken

Lenovo Tab M10 10.1 inch Wifi 16GB Zwart voor € 128 i.p.v. € 159 Ben je op zoek naar een tablet die je met het hele gezin kunt gebruiken? Dan moet je de Lenovo Tab M10 hebben. Je kunt de opslag namelijk uitbreiden met de adoptable storage optie. Daarnaast is het scherm perfect voor het spelen van games en het bekijken van Netflix-series en de Dolby Atmos zorgt voor geweldig geluid.Deal bekijken

Samsung Galaxy Tab A 10.1 2019 32 GB Zwart voor € 169 i.p.v. €199 De Samsung Galaxy Tab A 10.1 is perfect voor het bekijken van je favoriete films en series met het grote scherm van 10.1 inch. Niet alleen vanwege het formaat, maar ook de schermresolutie van 1920 x 1200 pixels is erg goed. En dat voor maar 169 euro!Deal bekijken

Microsoft Surface Pro 7 (i5 - 8GB - 128GB) voor € 849 i.p.v. €1049 (NL) De Surface Pro 7 is de nieuwste toevoeging aan de iconische reeks hybride laptops van Microsoft. Met zijn formaat van amper 10,5 inch is hij enorm compact, terwijl hij nog steeds snelle prestaties kan afleveren die je gewend bent van een laptop.Deal bekijken

Zo krijg je de beste iPads op Black Friday

Onderzoek en geduld zijn altijd belangrijk als het aankomt op een Black Friday aankoop, dus zorg ervoor dat je je huiswerk hebt gedaan voordat je op die koopknop klikt.

Ten eerste, stel je budget vast. Hoeveel geld heb je te spenderen? Het laatste wat je wilt na Black Friday is dat je jezelf (of je dierbaren) iets té veel hebt getrakteerd.

Vervolgens beslis je welke iPad (of iPads) je in de gaten wil houden voor een Black Friday deal.

Apple heeft een breed aanbod aan tablets, soms met heel vergelijkbare namen (of zelfs identiek aan elkaar) dus het is het waard om een slimme shopper te zijn, die bekend is met de verschillende iPad generaties en specificaties. Er is niks ergers dan dat je denkt dat je de iPad koop van het jaar hebt gedaan, en er vervolgens achterkomt dat het niet het model is dat je dacht dat het was.

Nog een paar dingen die je moet onthouden als het aankomt op de voorbereiding voor Black Friday iPad deals, zijn opslag en verbondenheid.

De goedkoopste iPads bieden de minste interne opslag (hoewel Apple's opslagopties voor beginners nu erg goed zijn) en alleen Wifi verbinding.

Als je meer opslagruimte wil of nodig hebt en LTE verbinding voor internet onderweg (net als je smartphone) dan moet je een stuk meer betalen. Voor die laatste heb je ook een apart abonnement nodig, waardoor de kosten nog meer oplopen. Dat is iets om in overweging te nemen.

Schrijf ook op hoeveel de iPad's kosten waar je op dit moment geïnteresseerd in bent, van Apple's eigen website maar ook van andere retailers zoals Amazon.

Dit geeft je een duidelijker beeld van hoe goed de aanbiedingen zijn zodra ze binnenkomen, maar natuurlijk zijn we hier om jou te helpen met het vinden van de allerbeste iPad Black Friday deals. We doen dit samen, dus laten we een geweldig aanbieding voor je vinden!