Samsung Galaxy Z Flip releasedatum, nieuws en leaks

UPDATE: Samsung heeft de Galaxy Z Flip getoond in een commercial tijdens de Academy Awards. Bekijk de Galaxy Z Flip reclame voor meer info.

Het wordt met de dag duidelijker dat Samsung niet bezig is met één, maar juist twee klaptelefoons. Naast de opvolger van de Samsung Galaxy Fold (die we voor het gemak Galaxy Fold 2 noemen), bouwt het bedrijf nu ook aan een klaptelefoon die de naam Galaxy Z Flip met zich meedraagt.

Vergeleken met de originele Fold pakt de Z Flip het op vrijwel alle aspecten rigoureus anders aan. Zo is er onder meer een andere, kleinere vormfactor én een lager prijskaartje. We behandelen het dan ook echt als een nieuwe toestellijn.

Hieronder vind je alle nieuwtjes en geruchten rondom de Galaxy Z Flip terug, samen met nieuwtjes die mogelijk over de klaptelefoon spreken. Houd onze pagina goed in de gaten, aangezien deze geüpdatet zal worden naarmate er meer informatie naar buiten komt.

De essentie

Wat is het? Samsungs nieuwste vouwbare smartphone

Samsungs nieuwste vouwbare smartphone Wanneer verschijnt het? Mogelijk 11 februari

Mogelijk 11 februari Wat gaat het kosten? Afgaande op geruchten ben je ongeveer 1500 euro kwijt

Samsung Galaxy Z Flip releasedatum en prijs

De Samsung Galaxy Z Flip verschijnt hoogstwaarschijnlijk op 11 februari. Op die dag houdt Samsung namelijk een groot smartphone-evenement in San Francisco. Naast de nieuwe Samsung Galaxy S20-serie lijkt er ruimte gemaakt te zijn voor een andere onthulling.

Ook een bekende leaker kwam eerder met het nieuws dat de Z Flip mogelijk het levenslicht ziet tijdens het Unpacked-evenement op 11 februari. De start van de verkoop zou beginnen op 14 februari.

Het is niet helemaal uitgesloten dat de Z Flip net ná het Unpacked-event onthuld zal worden. Eind februari vindt namelijk het Mobile World Congress 2020 plaats in Barcelona, een plek waar veel fabrikanten hun nieuwste producten en technologieën uit de doeken doen.

Weer een andere bron verwacht dat een nieuwe Samsung foldable in april dit jaar verschijnt, maar dan hebben we het over een zeer oud bericht. Wat het allemaal verwarrender maakt; men kan in deze oude leaks ook spreken over de Galaxy Fold 2, aangezien we die ook ergens in 2020 hopen te verwelkomen.

Als we de meest voor de hand liggende optie moeten selecteren, dan gokken we op 11 februari; de meeste geruchten wijzen op die datum voor de lancering van de Galaxy Z Flip.

Over de prijs is er ook het nodige te delen. Vast lijkt te staan dat de Z Flip goedkoper zal zijn dan de Galaxy Fold. De meeste geruchten wijzen op prijs van 1400 tot 1500 dollar. Inclusief btw en andere bijkomende kosten mag je in de Benelux een prijs verwachten tussen de 1500 en 1700 euro.

Waar de Samsung Galaxy Fold enkel te koop is in het zwart, pakt de Zuid-Koreaanse fabrikant het met de Z Flip ogenschijnlijk anders aan; in de eerste commercial van het apparaat zien we de klaptelefoon in het paars, en we verwachten dat je ook de optie krijgt om hem 'gewoon' in het zwart te kopen.

Samsung Galaxy Z Flip design en scherm

Recente leaks hebben ons een vrij heldere blik gegeven van wat we kunnen verwachten van de Galaxy Z Flip. Een karrenvracht aan gelekte foto's en video's zorgen ervoor dat Samsung op 11 februari het toestel bijna niet meer hoeft te presenteren.

In onderstaande YouTube-video zien we een hands-on met het toestel, waarbij duidelijk wordt dat er sprake is van een klapmechanisme, vergelijkbaar met de nieuwe Motorola Razr.

Voor deze uitgebreide hands-on maakten we al kennis met de Z Flip in een korter filmpje, wat we hieronder voor je hebben gelinkt. In de video werd duidelijk gemaakt hoe het scharnier precies werkt en wat de functie is van het tweede display aan de buitenkant.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRBFebruary 2, 2020

In uitgeklapte modus ziet de smartphone eruit als een redelijk doorsnee toestel, zij het met een wat lange beeldverhouding. Klap je het toestel dicht, dan kun je nog altijd gebruikmaken van een klein tweede display.

Gelekte afbeeldingen tonen een vergelijkbaar design, met een toestel dat verdacht veel lijkt op de Samsung Galaxy S10. Althans, wanneer de S10 dubbel geklapt zou kunnen worden.

(Image credit: WinFuture)

Het ontwerp komt overeen met een afbeelding die we eerder hebben gespot in een gelekte dia van een Samsung presentatie. Duidelijk is echter dat toentertijd de Z Flip nog de naam 'Galaxy Bloom' met zich meedroeg. Waarschijnlijk is dat de codenaam voor de klaptelefoon.

Er gaan al maanden geruchten over een foldable van Samsung met een klaptelefoondesign, en de Z Flip lijkt daar het eindproduct van te zijn. Afbeeldingen in handen van Engadget tonen de vormfactor van de Galaxy Z Flip.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Engadget) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Engadget)

Het ziet ernaar uit dat de Galaxy Z Flip een schermdiagonaal kent van 6,7 inch. Daarmee is het merkbaar kleiner dan het 7,3 inch display van de Fold. De resolutie is, volgens een gedetailleerde leak, 1080 bij 2636 pixels met een beeldverhouding van 22:9.

Een andere leak wijst erop dat de Z Flip gebruikmaakt van een Dynamic AMOLED-scherm. Een vingerafdrukscanner is te vinden aan de zijkant van de smartphone, net als bij de Galaxy Fold.

In 2019 wisten we lange tijd niet dat er een Z Flip aan zat te komen. In plaats daarvan hielden we voor het gemak aan dat geruchten over een Samsung foldable verwezen naar een Fold 2. Veel info van die tijd lijkt te verwijzen naar de Z Flip.

Meerdere keren hebben we gehoord dat de Galaxy Z Flip 'Ultra Thin Glass' aan boord heeft, soms naar gerefereerd als UTG. Dit stelt Samsung in staat om de telefoon dunner te maken. Er is naar verluidt een plastic toplaag aanwezig om het toestel duurzamer te maken.

In dichtgeklapte modus krijg je als gebruiker de beschikking over een klein secundair display. De schermdiagonaal bedraagt 1,06 inch en kent een resolutie van 116 x 300 pixels. Het lijkt voornamelijk geschikt voor het checken of er nog notificaties zijn.

Zoals het ernaar uitziet kun je de telefoon ook gebruiken in een hoek van 90 graden. De onderzijde profileert zich dan als een soort van stand. In onderstaande tweet zie je hoe dit eruitziet.

Basically, it locks into this position and more than just the camera will be supported pic.twitter.com/nmD8sraRx2January 22, 2020

Samsung Galaxy Z Flip specs

De meest recente leaks wijzen erop dat de Galaxy Z Flip behoorlijk high-end is te noemen. Zo is er naar verluidt een Snapdragon 855 Plus aanwezig, evenals 8GB RAM, 256GB aan opslaggeheugen (niet uitbreidbaar), geen 5G, en geen koptelefooningang.

De meeste vlaggenschepen van 2020 zullen gebruikmaken van de Snapdragon 865 of nieuwer, waaronder de Samsung Galaxy S20-serie. Het nieuwste van het nieuwste lijkt dus niet onder de motorkap van de Z Flip aanwezig te zijn, maar in dagelijks gebruik zullen de verschillen minimaal zijn.

Door niet de meest recente high-end specificaties te gebruiken, kan Samsung mogelijk de prijs ook wat drukken vergeleken met de Fold. Bij de Motorola Razr wordt eenzelfde strategie gehanteerd.

De Galaxy Z Flip beschikt naar verluidt over minder lenzen dan de Fold. (Image credit: TechRadar)

Samsung Galaxy Z Flip camera en batterij

Over de camera-opzet is nog niet bijzonder veel bekend. Volgens de meest recente leaks gebruikt de Z Flip twee 12-megapixelcamera's; één reguliere lens en één groothoeklens. Aan de voorzijde is naar verluidt een 10-megapixelcamera geplaatst. Hoe de lenzen zich exact verhouden met andere vlaggenschepen, daarover durven we op dit moment nog niets te zeggen.

Gezien het slanke design van de Galaxy Z Flip mag het niet als een verrassing komen dat de accucapaciteit wellicht wat tegenvalt. Geruchten spreken over een capaciteit van 3300 mAh. Daarnaast ondersteunt de klaptelefoon hoogstwaarschijnlijk 15W snelladen. Niet zo snel als menig high-end toestel, maar ook niet heel traag.

Verder lijkt er ondersteuning voor draadloos opladen aanwezig te zijn, evenals omgekeerd draadloos opladen waarbij de Z Flip andere telefoons oplaadt als ze op elkaar liggen. Dat laatste is echter afkomstig van één enkele bron, waardoor je dat nieuwtje met een korrel zout mag nemen.