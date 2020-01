Samsung Galaxy Z Flip leak wijst op bekende specs

De wereld van mobiele smartphones zal op 11 februari even volledig om Samsung draaien. De techgigant houdt dan namelijk haar Unpacked-evenement. Verwacht wordt dat de Zuid-Koreanen dan de nieuwe Samsung Galaxy S11 (of S20) serie uit de doeken zal doen.

Dat is echter niet het enige waarom we uitkijken naar 11 februari. Ook gaan er geruchten dat het een nieuwe foldable presenteert, namelijk de Samsung Galaxy Z Flip. Van wat we nu weten gaat het niet om een opvolger van de Galaxy Fold, maar een compleet ander concept van de vouwbare smartphone; hij heeft nog het meeste weg van de Motorola Razr (2019).

Wat vinden we van de Samsung Galaxy Fold?

De beste Samsung smartphones van dit moment

Hoe goed is de nieuwe Motorola Razr?

Samsung Galaxy Z Flip

De jonge leaker Ishan Agarwal heeft nu op Twitter meer informatie losgelaten over de te verschijnen klaptelefoon. Het gerucht gaat dat de Galaxy Z Flip beschikt over een 6,7 inch Dynamic AMOLED-display. Net als de Motorola Razr klapt het display verticaal open en dicht. Welke scharniertechnologie de fabrikant gebruikt voor het buigen, daar is nog niets over bekend.

Aan de achterzijde van de Samsung Galaxy Z Flip is er ruimte voor een primaire 12-megapixellens. De frontcamera beschikt over 10 megapixels. Deze specificaties komen overeen met de lenzen die op de Galaxy S10-toestellen terug te vinden zijn, waardoor we over de camerakwaliteit niet veel te klagen hebben. Op papier dan.

De opslagcapaciteit van het toestel bedraagt volgens Agarwal 256GB. Ondanks het compacte design is er naar verluidt ruimte voor een accucapaciteit van 3300 of 3500 mAh. Dat is significant meer dan de Razr, die het moet doen met 2510 mAh.

More confirmations on Galaxy Z Flip: 6.7inch Dynamic AMOLED Displya, 12MP Main Camera (not 108MP, obviously). 10MP Front Camera and 256GB Storage as told earlier. One UI 2.1, 3300mAH or 3500mAH Battery (some confusion regarding that). Black and Purple colours. https://t.co/U4GA46Qj1rJanuary 20, 2020

De smartphone draait uit de doos op Samsungs One UI. Het gaat om versie 2.1. Aangezien One UI 2.0 de schil is gelinkt aan Android 10, gaan we ervan uit dat versie 2.1 een licht verbeterde versie is, maar dat het toestel nog altijd in de kern op Android 10 draait.

Het is zeker niet voor het eerst dat we berichten over de nieuwe klaptelefoon van Samsung. In 2019 verschenen er al foto's online van het apparaat. Helaas is er nog niets bekend over de releasedatum of beschikbaarheid in landen, laat staan wat de foldable zou gaan kosten in de Benelux.