Vouwbare Samsung smartphone gespot met klaptelefoondesign

De Samsung Galaxy Fold behoort tot een van de meest iconische smartphones van de laatste jaren. Het futuristische ontwerp brengt ons een stap dichter bij de nieuwe generatie smartphones. Ook in Nederland is het apparaat na bijzonder veel uitstel eindelijk te bestellen.

De eerste generatie van de Galaxy Fold is niets minder dan een high-end vlaggenschip, verpakt in een uniek, vouwbaar jasje. Ook is er een enorme accu aanwezig, evenals maar liefst zes camera's. Aan het eind van de streep blijkt de Fold de enige echt commerciële klaptelefoon te zijn die dit jaar leverbaar is in Europa.

De officiële levering van de Fold in Nederland vindt plaats in januari 2020, maar wie weet is het dan niet meer de enige vouwbare smartphone van Samsung op de markt. Er zijn namelijk foto's opgedoken van een nieuwe vouwbare telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant.

Afbeelding 1 van 3 (Image credit: Weibo) Afbeelding 2 van 3 (Image credit: Weibo) Afbeelding 3 van 3 (Image credit: Weibo)

Het design van de Fold is immers niet heilig. De mensen van Motorola hebben op de valreep van 2019 laten zien dat je, in plaats van een grote foldable ook 'terug kunt keren' naar een ontwerp van weleer, maar dan in een modern jasje. De Motorola Razr 2019 is daar het perfecte voorbeeld van.

Eenzelfde design is nu opgedoken op het internet bij een nieuwe telefoon. De fabrikant heet echter niet Motorola, maar Samsung. Op Weibo zien we voor het eerst foto's van een moderne versie van een Samsung klaptelefoon. In tegenstelling tot de Galaxy Fold, zal dit toestel een iets handzamer design hebben en vriendelijker zijn voor menig broekzak.

Kijken we naar het gebruikte materiaal, dan zien we dat er gebruikgemaakt lijkt te zijn van materiaal wat we normaal bij een Samsung midranger tegenkomen. Er is een dubbele camera aan de achterzijde aanwezig, inclusief een klein secundair OLED-display. Het uitgeklapte display heeft een extreem lange schermratio van 21:9. Net als bij de Galaxy Note 10 zien we een gecentreerd cameragat aan de bovenzijde van het display.

Afbeelding 1 van 2 (Image credit: Weibo) Afbeelding 2 van 2 (Image credit: Weibo)

Het scharniergewricht is niet heel duidelijk te zien, maar het heeft alles weg van het mechanisme wat in de vernieuwde Galaxy Fold zit; er is extra bescherming aanwezig, zodat vuil niet tot nauwelijks in het toestel kan gaan zitten.

Hoewel de naam Samsung Galaxy Fold 2 voor de hand ligt, wagen we te betwijfelen of deze goedkoper uitziende telefoon echt die naam gaat dragen. Wellicht dat deze klaptelefoon behoort tot een van de betaalbare vouwbare smartphones van 2020. Laten we het hopen.