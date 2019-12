Nederlandse releasedatum Samsung Galaxy Fold bekend

Het jaar 2019 moest en zou het jaar worden van de vouwbare smartphone. Op de valreep van 2018 toonde Samsung met gepaste trots een prototype van wat uiteindelijk zou uitmonden in de Samsung Galaxy Fold.

Helaas is het voor zowel Samsung als andere fabrikanten allemaal iets anders uitgelopen. De Galaxy Fold bleek niet bestand te zijn tegen het dagelijks leven, waarna het apparaat terug werd geroepen. Enkele maanden geleden is er een verbeterde versie van de Fold op de markt gekomen, maar deze zou niet direct verschijnen in de Benelux.

Gelukkig komt daar zeer binnenkort verandering in. Althans, voor de Nederlandse markt.

Nieuwe Galaxy Fold uitrol al in september gestart

Samsung Galaxy Fold release Nederland

De Samsung Galaxy Fold is vanaf vrijdag 20 december te bestellen in diverse webshops en winkels, waaronder de site van Samsung zelf, de Utrechtse Samsung Experience Store in Hoog Catherijne en via KPN en T-Mobile. Dat laat de fabrikant weten aan Tweakers.

De vouwbare telefoon van de Zuid-Koreaanse fabrikant is enkel verkrijgbaar in de kleur zwart, en de adviesprijs bedraagt een flinke 2020 euro. Dat is enkele honderden euro's meer dan de Motorola Razr. De moderne 2019-versie bedoelen we dan natuurlijk.

Samsung meldt verder dat de oplage van de Fold vrij beperkt is, dus er bestaat een kans dat je je moet haasten aanstaande vrijdag. Behoor je tot een van de gelukkigen die een Fold hebben kunnen bestellen? Dan krijg je daar een hoesje én een gratis setje Samsung Galaxy Buds bij.

Aanpassingen en specs

De vernieuwde versie van de Samsung Galaxy Fold is op diverse fronten verbeterd. Zo ziet de schermlaag van de Fold er niet meer uit als een screenprotector. Bij de vorige generatie was dit wel het geval, waardoor enkele recensenten per ongeluk deze laag eraf haalden, wat resulteerde in een kapotte Fold.

Ook is het scharnier verkleind. In de eerste generatie van de Fold verdween er wel heel makkelijk en snel vuiligheid in het scharnier, waardoor je als gebruiker met een krakende en piepende Fold opgescheept zat.

Uitgeklapt beschikt de Galaxy Fold over een 7,3 inch Dynamic AMOLED-display (4:2:3), en dichtgeklapt beschik je over een 4,6 inch Super AMOLED-display met een beeldverhouding van 21:9. Onder de motorkap is een Exynos 9820 aanwezig, dezelfde chipset waar de Galaxy S10 gebruik van maakt. Verder is er 512GB opslaggeheugen inbegrepen en 12GB RAM.

Voor het camerawerk ben je aangewezen op een primaire 12-megapixelcamera, 12-megapixeltelelens, en een 16-megapixelgroothoeklens. Aan de voorzijde vinden we een 10-megapixellens en 8-megapixeldieptesensor. De accucapaciteit bedraagt 4380 mAh.