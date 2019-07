Samsung Galaxy Fold komt in september uit

Donderdag maakt Samsung bekend dat je in september de eerste opvouwbare telefoon van Samsung in handen kan krijgen.

Althans, dat is als je je in een van de landen bevindt waar de Galaxy Fold wordt uitgebracht. Het bedrijf laat namelijk weten dat de smartphone eerst in een beperkt aantal landen zal verkocht worden. Welke landen dit zijn, is nog niet bekend.

Verbeteringen Samsung Galaxy Fold

Om de ervaring voor gebruikers zo goed mogelijk te maken heeft Samsung het een en ander verbeterd aan de Galaxy Fold. In een officiële verklaring leggen ze uit dat ze de tijd hebben genomen om het ontwerp van de smartphone te evalueren, de nodige verbeteringen te hebben aangebracht en diverse testen hebben gedaan om de aangebrachte veranderingen te evalueren en zo nodig nog eens aan te passen.

De meeste aanpassingen zitten hem in het beschermen en versterken van het scherm van hettoestel. Zo hebben ze de beschermlaag van het Infinity Flex Display verlengd, tot voorbij de bezels, zodat het voor gebruikers duidelijk is dat dit een onderdeel van het scherm is en ze het niet mogen verwijderen. Ook is de plooi in het scherm extra versterkt om het toestel beter te beschermen tegen invloeden van buitenaf.

En ze hebben de plek waar de scharnieren zich bevinden eveneens versterkt. Vrij logisch als je je bedenkt dat dit een kwetsbare plek is gezien je de smartphone hiermee open- en dichtvouwt.

Het opvouwbare gedeelte van de Galaxy Fold is weliswaar de USP van deze smartphone, het is ook het meest kwetsbare deel. Eerder demonstreerde Samsung in een stresstest dat het apparaat meer dan 200.000 keer open- en dichtgevouwen kon worden. Al werd dit wel gedemonstreerd met behulp van een machine die de smartphone perfect vouwt, en dat is heel wat anders dan dat het handmatig wordt uitgevoerd. Of de Galaxy Fold echt zoveel aankan, is dus nog maar de vraag.

Specificaties en prijs

De specificaties van de Samsung Galaxy Fold zijn vooralsnog hetzelfde gebleven. Uitgeklapt beschikt de Fold over een 7,28-inch OLED-paneel met een 4,2:3 beeldverhouding. En is er een 4,58-inch OLED-scherm voor als het toestel is dichtgeklapt.

De Fold heeft in totaal vijf camera's. Aan de voorkant twee: één 24 MP-sensor als ‘hoofdcamera’ en nog een dieptesensor van 8 MP. Aan de achterkant een 12 MP-sensor met een breedtehoek van 77-graden en een variabele lens (f/1.5 – f/2.4). Ook is er de 12 MP-sensor met telefoto-functie (2x optische zoom). En als laatste is er de 16 MP-groothoeksensor (123-graden) met een f/2.2 diafragma.

Verder beschikt de smartphone over een Qualcomm Snapdragon 855 SoC met 12 GB RAM en 512 GB interne opslag. De batterij heeft een capaciteit van 4.380 mAh en er zit een vingerafdrukscanner in de startknop die tegelijk dienst doet als de nieuwe Bixby-knop.

En wat kost zo'n opvouwbare smartphone? Voor 2000 euro is de Samsung Galaxy Fold van jou, mits deze prijs hetzelfde blijft. Met alle recente verbeteringen is het nog mogelijk dat Samsung de prijs zal aanpassen. Voor zover we nu weten is dat niet het geval, maar we houden je uiteraard op de hoogte.