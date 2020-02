Samsung Galaxy Z Flip getoond in officiële reclamespot op de Oscars

Terwijl veel experts (waaronder wijzelf) verwachtten dat Samsung zijn vouwbare klaptelefoon, de Galaxy Z Flip, op zijn eigen Unpacked event op 11 februari zou onthullen, kregen we hem toch eerder te zien. We zagen het toestel namelijk verschijnen in een officiële reclamespot tijdens de uitzending van de Oscars.

De reclamespot werd gespot door de hoofdredacteur van The Verge, Nilay Patel, die het spotje ook wist vast te leggen. Die video kan je hieronder bekijken.

Samsung just showed off the entire Z Flip during its Oscars ad. Small print says screen crease is normal, heh pic.twitter.com/uBesJ0FonTFebruary 10, 2020

In de video wordt de Galaxy Z Flip voornamelijk "staand" op een tafel getoond, gevouwen in een hoek van 90 graden. In die stand kunnen gebruikers bijvoorbeeld makkelijk handsfree videochatten.

We hadden al eerder gehoord dat de smartphone gericht zou zijn op een jonger (en vrouwelijk) publiek en deze commercial lijkt dat te bevestigen. Zo wordt de smartphone voorgesteld die sterk lijkt op een make-updoosje, waarop het algemene design gebaseerd zou zijn.

Zoals The Verge zegt, worden er tijdens de reclameboodschap kleine lettertjes getoond om kijkers te informeren dat ze "een kleine plooi in het midden van het hoofdscherm kunnen opmerken, wat een natuurlijk kenmerk van het scherm is".

Tijdens de korte duur van amper 30 seconden biedt de advertentie ook een blik op het kleine buitenste touchscreen van de Galaxy Z Flip. Dat zit naast de dubbele camera en kan een inkomende oproep tonen waarop je dan meteen kan reageren. We gaan ervan uit dat er ook meldingen worden getoond op dit kleinere scherm.

Hoewel de prijs en beschikbaarheid niet werden onthuld tijdens de tv-spot, eindigt het wel met de suggestie dat alles zal worden onthuld tijdens Samsung's Unpacked 2020 event.