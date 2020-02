Samsung Galaxy Z Flip verschijnt in hands-on video

Dat Samsung met een vouwbare smartphone op de proppen komt binnenkort, komt misschien niet meer als een verrassing voor je. Er zijn immers al foto's en specificaties gelekt over het apparaat.

Nieuw is echter een Samsung Galaxy Z Flip hands-on video die rondgaat op Twitter momenteel. Het filmpje is afkomstig van bekende leaker Ben Geskin. In het filmpje van 19 seconden zien we hoe het apparaat in- en uitgeklapt kan worden.

Kun jij ook niet wachten tot de verwachte onthulling op 11 februari? Dan is onderstaande video zeker het bekijken waard. Met nog minder dan twee weken tot de lancering te gaan zal er waarschijnlijk weinig nieuws meer te melden zijn op het Unpacked evenement van Samsung.

De video geeft ons verder een glimp van het kleine secundaire display. Dit tweede scherm vinden we terug aan de achterzijde van de klaptelefoon. Vermoedelijk toont het enkel notificaties en dergelijken wanneer de smartphone dichtgeklapt is.

Samsung Galaxy Z Flip - First Hands On Video pic.twitter.com/4b8Uzt5kRBFebruary 2, 2020

Oorspronkelijk dachten we dat de Z Flip eigenlijk Galaxy Fold 2 ging heten, maar deze telefoon gebruikt een klaptelefoondesign. Dat is significant anders dan de Galaxy Fold, wat meer wegheeft van een boek. We verwachten de echte opvolger van de Fold later dit jaar.

Volgens de laatste leaks maakt de Z Flip gebruik van een Snapdragon 855 chipset. Er is 8GB RAM aanwezig, evenals 256GB aan intern opslaggeheugen. Al met al prima specificaties, maar niet grensoverschrijdend.

Naast de Samsung Galaxy Z Flip wordt ook de Samsung Galaxy S20-serie onthuld op het evenement van Samsung. Er verschijnen naar verluidt drie S-telefoons: de Samsung Galaxy S20, de Galaxy S20 Plus, en de Galaxy S20 Ultra.

Via SamMobile