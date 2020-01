Motorola Edge Plus kan het eerste flagship van het merk zijn sinds jaren

De voorbije jaren is Motorola grotendeels uit de buurt gebleven van high-end smartphones. De focus lag daarentegen voornamelijk op budget smartphones en middenklassers, zoals de Motorola G8 Plus en de Motorola One Zoom. Zelfs de vouwbare Motorola Razr 2019 heeft ondanks zijn hoge prijs geen geweldige prestaties. Toch lijkt er wel een premium smartphone van Motorola aan te komen.

Volgens @evleaks (een leaker met een bijna vlekkeloze reputatie) werkt het bedrijf aan een smartphone die de Motorola Edge Plus heet. Behalve de naam, is de enige concrete informatie dat het toestel een punch-hole camera heeft.

Dus wat doet ons denken dat het een vlaggenschip is? We weten al dat Motorola werkt aan een high-end smartphone (of dat overweegt) en dat die buiten het E, G, One en Z gamma zit, dus deze naam past in dat plaatje.

Het nieuws dat Motorola potentieel werkte aan een nieuw vlaggenschip landde voordat de Motorola Razr 2019 verscheen. Het had dus gekund dat hiernaar verwezen werd als het "nieuwe vlaggenschip".

Maar zoals we aangeven, heeft de Razr eigenlijk geen echte high-end specificaties. De Razr is bovendien een nichetoestel dat niet overal ter wereld beschikbaar is en er al helemaal niet uitziet zoals de meeste mainstream smartphones.

Het zit hem in de naam

De naam Motorola Edge Plus klinkt ook behoorlijk premium, waarbij het 'edge'-deel misschien verwijst naar een gebogen scherm, en het 'plus'-stukje wijst op extra rekenkracht. Momenteel is het nog niet duidelijk is of er ook een Motorola Edge zou zijn zonder het Plus-achtervoegsel. Zo zagen we namelijk de Motorola G8 Plus eerst verschijnen en is hij momenteel nog steeds het enige toestel in die reeks.

Hoewel de details niet heel diepgaand zijn, gaan we nu wel het vlaggenschipseizoen in. De Samsung Galaxy S20 wordt als eerste gelanceerd op 11 februari en twee weken daarna verwachten een heleboel aankondigingen tijdens MWC. Vermoedelijk krijgen we dan meer te zien van de Motorola Edge Plus.

Over de beschikbaarheid is nog geen informatie bekend, maar de meeste Motorola-smartphones zijn tot nu toe ook in de Benelux gelanceerd.

Via GSMArena