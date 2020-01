Samsung Galaxy Z Flip foto's plus specificaties gespot

Met nog slechts enkele dagen te gaan tot het officiële lanceringsevenement van Samsung in februari is het natuurlijk wachten op gelekte (pers)renders en foto's van de te verschijnen telefoons. Naast de Samsung Galaxy S20-serie verwachten we ook een nieuwe vouwbare telefoon, namelijk de Samsung Galaxy Z Flip.

Nieuwe gelekte foto's zijn afkomstig van WinFuture, en zo goed hebben we de moderne klaptelefoon nog niet eerder gezien. Ervan uitgaande dat het de real deal is, hoeft Samsung eigenlijk bijna geen Unpacked evenement meer te organiseren op 11 februari, aangezien alle telefoons ondertussen wel in vol ornaat zijn gespot.

Samsung Galaxy Z Flip specs

Naast de looks weten we ook meer over de specificaties van de Galaxy Z Flip. In opengevouwen modus beschikt de Z Flip over een 6,7 inch OLED-display met een beeldverhouding van 22:9. Het gaat om een Full HD+-resolutie (2636 x 1080), en in plaats van plastic zou de Zuid-Koreaanse fabrikant gebruikmaken van ultradun glas. Met dit materiaal zou de Flip zich onderscheiden van andere foldables als de Samsung Galaxy Fold en Motorola Razr.

Ook zijn er gelijkenissen te vinden tussen de Razr en de Z Flip. Zo is er een tweede display aan de buitenzijde te zien wanneer het apparaat is dichtgeklapt. Met een diagonaal van 1,06 inch (300 x 116 pixels) is het wel enorm smal, maar we gaan ervan uit dat dit tweede scherm voornamelijk bedoeld is om te checken of je notificaties hebt. Wellicht zijn er opties om video's en foto's op te nemen en dit display als schermpje te gebruiken, maar daar is nog niets officieel over bekend.

Qua looks kent de Z Flip veel gelijkenissen met de Galaxy S-serie. De render toont een paarse achterzijde, met daarin twee camera's in een smal blokje met een flitser. Er is verder geen duidelijke indicator waar het tweede display zit verstopt.

Afbeelding 1 van 7 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 2 van 7 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 3 van 7 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 4 van 7 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 5 van 7 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 6 van 7 (Image credit: WinFuture) Afbeelding 7 van 7 (Image credit: WinFuture)

Degelijke, geen hoogstaande specs

De interne specificaties die in de lijst hieronder vermeld staan, bevestigen onze vermoedens; de Galaxy Z Flip is niet gemaakt voor consumenten die de allerbeste specifcaties willen, maar die designwijs op zoek zijn naar iets nieuws. Dat gezegd hebbende: met een Snapdragon 855 Plus, 8GB RAM, 256GB opslaggeheugen aan boord kun je moeilijk spreken over een traag toestel.

Helaas is het geheugen (net als bij de Fold) niet uitbreidbaar. Een koptelefooningang ontbreekt eveneens, waardoor audio via de kabel en opladen via dezelfde USB-C poort verloopt.

De accucapaciteit bedraagt 3.300 mAh en de telefoon ondersteunt 15W snelladen. Zowel gezichtsherkenningstechnologie als een vingerafdrukscanner zijn inbegrepen. Het totaalgewicht bedraagt 183 gram, waarmee het apparaat maar liefst 80 gram minder weegt dan de Fold.

Op 11 februari wordt naar alle waarschijnlijkheid de Samsung Galaxy Z Flip gepresenteerd, samen met de Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, en Galaxy S20 Ultra. We houden je op de hoogte als er in de tussentijd meer informatie naar buiten komt over een van deze vlaggenschepen.