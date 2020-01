Gelekte foto's van Samsung Galaxy S20 Plus tonen enorm scherm en quad-camera

De leaks rond Samsung's aankomende Galaxy S20 (voorheen de Galaxy S11) zijn aan het toenemen naarmate we dichter bij de officiële onthulling van het vlaggenschip komen. Het nieuwste lek is afkomstig van XDA Developers auteur Max Winebach en daarin zien we een toestel dat lijkt op een werkende Samsung Galaxy S20 Plus.

Naast de beelden die de naam Galaxy S20 lijken te bevestigen, geeft het 5G-label ook aan dat elke telefoon in de serie zal worden aangedreven door Qualcomm's Snapdragon 865 chipset (met 5G-ondersteuning) in de VS. In andere landen wordt dit waarschijnlijk de Exynos 990 uit Samsung's eigen fabrieken.

Gebaseerd op de bovenstaande foto's, sluit het ontwerp van het apparaat aan bij eerdere berichten over het volgende vlaggenschip van Samsung, zoals het enorme camera-eiland aan de achterzijde en de centrale punch-hole camera die we eerder zagen in de Galaxy Note 10.

Volgens XDA Developers zal de Galaxy S20 Plus vier camera's bevatten achteraan, met name een nieuwe 1,8μm 12MP-hoofdsensor die vergezeld wordt van ultragroothoek-, tele- en macrolenzen.

Hoewel die camera-opstelling op zich al indrukwekkend is, gaan er geruchten dat Samsung zijn grote camera-upgrades van dit jaar zal bewaren voor de zogenaamde Galaxy S20 Ultra, die naar verwachting het krachtigste model van de S20-lijn zal zijn.

Natuurlijk staat nog niets vast. We zullen moeten wachten tot de toestellen officieel worden onthuld op Samsung's Unpacked event op 11 februari om het zeker te weten.