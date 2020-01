Samsung CEO 'bevestigt' dat Galaxy S11 eigenlijk Galaxy S20 zal heten

The Samsung Galaxy S10

De laatste paar weken zijn er veel geruchten over de Galaxy S11, en sommigen suggereren dat hij in plaats daarvan de Galaxy S20 kan heten. We hebben misschien zonet het beste bewijs gehoord dat deze nieuwe benaming werkelijkheid kan worden.

Volgens Koreaanse bronnen hield Samsung's CEO DJ Koh geheime vergaderingen op CES 2020. Daar introduceerde hij naar verluidt de nieuwe serie smartphones als de Galaxy S20-familie.

In het bericht wordt beweerd dat Samsung zijn nieuwe serie voor het komende decennium (de jaren 2020) een andere naam wilde geven, dus besloot het bedrijf om voor Galaxy S20 te kiezen in plaats van voor de S11-serie.

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en Galaxy S20 Ultra zijn de gelekte namen voor de toestellen. Er is momenteel echter geen teken van een zogenaamde Galaxy S20e.

CES 2020 wordt gebruikt voor veel deals achter gesloten deuren, dus het is logisch dat de CEO van het bedrijf deze bijeenkomsten op de achtergrond heeft gehouden naar aanloop van de lancering op 11 februari.

De Galaxy Fold 2 werd naar verluidt ook op het evenement getoond, maar zo zal hij niet heten. Samsung zou namelijk kiezen voor de naam Galaxy Bloom.

Dat is de codenaam die we tot nu toe voor het apparaat hebben gehoord. Op dit punt kan het dus gewoon misverstand zijn over de eigenlijke naam. Samsung kiest mogelijk voor een geheel andere naam, aangezien het nieuwe ontwerp sterk verschilt van het origineel.

Deze info is nog niet bevestigd door Samsung, maar we hopen de komende weken voor de lancering van 11 februari meer te weten te komen.

Via GSMArena