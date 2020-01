Samsung Galaxy S20 camera-opzet gelekt

De te verschijnen Galaxy S20-serie wordt een ware killer. Althans, wanneer we af moeten gaan op de gelekte specificaties. Tot dusver was er nog niet veel bekend over de S20-serie, ook wel bekend als de Galaxy S11-serie.

Over de naam lijkt in ieder geval nu duidelijkheid; de fabrikant stapt af van S11 en wil (waarschijnlijk) vanaf de S20 gelijklopen met het jaartal. Zowel de mensen van XDA-Developers als de bekende leaker IceUniverse hebben de specificaties van onder meer de camera-opzet gedeeld, en de eerste tekenen zijn erg hoopvol.

Samsung Galaxy S20 camera-opzet

De Zuid-Koreaanse fabrikant gaat naar alle waarschijnlijkheid drie smartphones presenteren in februari. De reguliere Galaxy S20 is het instapmodel, wat betekent dat er qua naam in ieder geval geen opvolger komt voor de Galaxy S10e. De S20 beschikt over een 12-megapixellens als primair exemplaar, 64-megapixeltelelens met 3x optische zoom, en een 12-megapixelgroothoeklens.

De Galaxy S20 Plus beschikt eveneens over deze camera-opzet. Naast de drie lenzen is er bij de Plus-variant ook nog ruimte gemaakt voor een Time of Flight-camera om op geavanceerde wijze diepte te kunnen inschatten.

Het paradepaardje van Samsung wordt zonder twijfel de Samsung Galaxy S20 Ultra. De primaire camera is een 108-megapixellens, bijgestaan door een periscopische lens van 48 megapixels met 5x of 10x optische zoom, 12-megapixelgroothoeklens, én een ToF-camera.

Samsung Galaxy S20 Plus live foto (Image credit: XDA Developers)

Uiteraard zegt het aantal megapixels niet alles. Zo zijn de primaire 12-megapixellenzen van de S20 en S20 Plus voorzien van een sensor met 60 procent grotere pixels vergeleken met de S10. Deze pixels vangen dus meer licht op, wat moet resulteren in mooiere foto's.

Daarnaast is de 108-megapixelterm voor de S20 Ultra wat misleidend. Doorgaans zal de Ultra het ook houden op foto's van 12 megapixels. 9 pixels worden samengevoegd tot één voor de beste resultaten. Met name in situaties met weinig licht moet deze technologie de kwaliteit ten goede komen.

De meest interessante toevoeging is zonder meer de zoomlens. De 3x optische zoomlens in combinatie met ultrahoge resolutie stelt gebruikers in staat om 30x digitaal in te zoomen. Dankzij de periscopische lens is de S20 Ultra in staat om mogelijk 100x digitaal in te zoomen. Hiermee zou Samsung de Huawei P30 Pro met 50x digitale zoom ver achter zich laten.

Samsung Galaxy S20 wallpapers

Naast specificaties over de camera zijn ook de nieuwe wallpapers die horen bij het S20-trio gelekt (via XDA). Vergeleken met voorgaande jaren kiest de fabrikant duidelijk voor een andere stijl. Waar de S10-serie nog een geleidelijke kleuroverloop had, is er bij de S20 gekozen voor abstracte doch gedetailleerde vormen.

Samsung Galaxy S20 wallpapers (Image credit: XDA)

Naast statische wallpapers zijn er ook bewegende achtergronden te vinden in de leak. De Galaxy S20 achtergronden downloaden is mogelijk via deze link.

Op 11 februari vindt het Unpacked evenement plaats van Samsung. De verwachting is dat de Zuid-Koreaanse fabrikant naast het Galaxy S20 (of toch Galaxy S11?) trio uit de doeken doet. Ook lijkt er een plekje gereserveerd voor een nieuwe vouwbare telefoon.