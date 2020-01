Samsung Galaxy S20 serie in vol ornaat te zien

We hebben de afgelopen maanden al heel wat Samsung Galaxy S20 leaks mogen verwelkomen, maar geen van allen kan tippen aan de nieuwste lading aan foto's en renders van de Galaxy S20-serie. We zien onder meer de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G in al zijn pracht en praal.

In tegenstelling tot andere Galaxy S20 smartphones die een verticaal camerablok hebben met een glimmende achterzijde, is de S20 Ultra 5G voorzien van één glimmend camerablok voor drie lenzen met daaronder een speciaal mat plekje voor de periscopische zoomlens. De foto's zijn op het internet verschenen aan de hand van leaker Ishan Agarwal en 91Mobiles.

(1/3) Exclusive: Samsung Galaxy S20, S20+ and S20 Ultra Official Renders are here! Starting with Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, it will start at €1349 for 128GB variant. S20 Ultra 5G 512GB will cost €1549. Colours: Cosmic Grey and Cosmic Black.LINK: https://t.co/Ldbj2LH0A0 pic.twitter.com/ZX3W74WxWqJanuary 23, 2020

Uiteraard zorgen deze designkeuzes ervoor dat veel aandacht uitgaat naar de veelbesproken telelens. Naar verluidt beschikt de camera over 5x optische zoom en 30x 'lossless' zoom (lees: hybride zoom van digitaal en optisch).

Volledig digitaal zoomen is mogelijk tot 100x. Dat is maar liefst twee keer zo veel als de Huawei P30 Pro, die momenteel nog het verst kan inzoomen. De overige lenzen zijn waarschijnlijk een primaire 108-megapixellens, 12-megapixelgroothoeklens, en een Time of Flight-sensor.

Een ander opvallend onderdeel van het ontwerp zijn de 3D curved schermranden. Die zijn namelijk verlaagd tot een 2,5D-model. Het is niet helemaal duidelijk wat dit betekent, maar we vermoeden dat het display minder krom is dan op de Galaxy S10 en Galaxy S10 Plus. De Ultra 5G komt uit in twee kleuren: Cosmic Gray en Cosmic Black.

Verder zien we in de meest recente leak veel aspecten terugkomen waarvan we al op de hoogte waren. Denk aan het kolossale 6,9 inch display van de S20 Ultra 5G, het gecentreerde cameragat, én de optie om de ververssnelheid op 120Hz in te stellen.

Een andere surprise is dat de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G ook echt het 5G-label meekrijgt van Samsung. Uiteraard kan er een 4G-versie bestaan waarvan we het bestaan nog niet afweten, maar dat is zo dicht voor de release niet aannemelijk.

Ook vinden we het opvallend dat Agarwal de Galaxy S20 prijzen vermeldt, en voor elke telefoon onderscheid maakt tussen 4G- en 5G-exemplaren. We weten dat de Qualcomm Snapdragon 865 chipset met een verplicht 5G-modem moet verschijnen, waardoor we benieuwd zijn welke chipset de 4G-versies meekrijgen. Dit geldt waarschijnlijk niet voor de Europese markt; in Europa houdt Samsung doorgaans vast aan haar eigen Exynos-chipsets.

Samsung Galaxy S20 prijzen

De Samsung Galaxy S20 prijzen zijn gelekt in euro's, waardoor wij in de Benelux meteen weten wat we ongeveer kwijt zijn. Per markt zou er nog een speling van 10 euro kunnen zijn. De kans dat de prijzen correct zijn, die achten we hoog. Agarwal wist vorig jaar immers ook als eerste de Galaxy S10 prijzen te melden.

Galaxy S20 4G: €899

Galaxy S20 5G: €999

Galaxy S20 Plus 5G: €1,099

Galaxy S20 Ultra 5G, 128GB: €1,349

Galaxy S20 Ultra 5G, 512GB: €1,549

Galaxy S20 & Galaxy S20 Plus renders

Naast de S20 Ultra weten we nu ook hoe de Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus eruit komen te zien. Hieronder vind je de foto's terug van de te verschijnen Samsung vlaggenschepen.

(2/3) Samsung Galaxy S20 will be available in Cosmic Grey, Cloud Blue and Cloud Pink (renders not available as of now). Reply with your thoughts regarding pricing and the design!S20 4G: €899S20 5G: €999#GalaxyS20 #UNPACKED #SamsungLINK: https://t.co/Txw9gjan11 pic.twitter.com/I9m2kJGTU0January 23, 2020

Ook hier zien we info terug die we al kennen van eerdere geruchten. Zo beschikt de S20 over een 6,2 inch display, terwijl de S20 Plus gebruikmaakt van een 6,7 inch scherm. Aan de achterzijde is hetzelfde glinsterende camerablok terug te vinden met een reguliere 12-megapixellens en grotere 64-megapixeltelelens (met 3x optische zoom). Een Time of Flight-sensor is enkel aanwezig op de Plus-variant.

Qua kleuren verschijnen beide toestellen in Cosmic Gray en Cloud Blue. Beide telefoons krijgen een unieke kleur; Cloud Pink voor de Galaxy S20 en Cosmic Black voor de S20 Plus. Meer kleuren kunnen beschikbaar zijn ten tijde van de launch, maar we hebben in ieder geval al een mooie voorselectie.

Met nog een paar weken te gaan tot de officiële onthulling zal er vast meer bekend worden gemaakt over de specificaties van de toestellen. Houd TechRadar in de gaten voor meer informatie.