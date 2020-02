Samsung lanceert drie nieuwe smartphones: Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra

De voorbij weken verschenen er voortdurend lekken over de nieuwe Samsung Galaxy S20. Er werd nog maar heel weinig aan de verbeelding overgelaten. Samsung doet nu zijn toestellen officieel uit de doeken. Net zoals vorig jaar zien we drie smartphones tegelijk. In dit geval zijn dat de Samsung Galaxy S20, S20 Plus en S20 Ultra. Een zogenaamde S20e als opvolger van de Galaxy S10e van vorig jaar zien we niet.

Camera's in overvloed

De focus van de Samsung Galaxy S20-reeks ligt overduidelijk op fotografie, waarbij de S20 Ultra een van de meest indrukwekkende camera-setups heeft die we ooit hebben gezien op een smartphone.

De Samsung Galaxy S20 en S20 Plus zijn quasi identiek op cameravlak (en op alle andere vlakken). Beide smartphones hebben een 12MP-hoofdlens, 12MP-groothoeklens en 64MP-telefotolens (3x Hybrid Optic Zoom, tot 30x digitale zoom). De hoofdlens en telefotolens genieten bovendien beide van optische beeldstabilisatie. De Samsung Galaxy S20 Plus doet er nog een klein schepje bovenop met een dieptelens waarmee je betere portretfoto’s en Live Focus-video’s kan maken. Vooraan vinden we twee keer een selfiecamera van 10MP in een gecentreerde punch-hole notch. Tot slot krijgt de Galaxy S20 een 6,2-inch display met 4.000mAh-batterij en de S20 Plus een 6,7-inch display met 4.500mAh-batterij.

De Galaxy S20 Ultra heeft op zijn beurt een set-up die er gelijkaardig uitziet, maar in de praktijk krijg je heel wat meer te zien. De groothoeklens van 12MP en de dieptesensor zijn hier hetzelfde. Als we verder kijken, dan zien we waar de meerwaarde ligt. Zo is er een 108MP-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie die ook daadwerkelijk in 108MP-foto’s kan schieten of indrukwekkende nachtfoto’s van 12MP die door de nieuwe nona-binning techniek helderder moeten zijn dan ooit tevoren. Hier zien we een unieke 48MP-telefotolens met 10x Hybrid Optic Zoom en tot 100x digitale zoom, een getal dat we nog nooit eerder zagen in een smartphone.

De 40MP-selfiecamera gebruikt een gelijkaardige techniek als de 108MP-hoofdlens en kan op die manier 10MP selfies schieten met sterk verbeterde helderheid. Je hebt hier eveneens de mogelijkheid om 8K-video’s te maken en een videosnapshot te maken dat vervolgens een resolutie van 33MP zal hebben. Dit is zonder twijfel de meest indrukwekkende cameracombinatie die we tot nu toe op een smartphone hebben gezien. Het display van de Samsung Galaxy S20 Ultra is tot slot 6,9 inch groot en binnenin zit een ruimte 5.000mAh-batterij.

Indrukwekkende displays en ongeziene snelheden

Binnenin de drie Galaxy S20 smartphones vinden we dezelfde Exynos 990 chipset, dus qua snelheid zijn ze aan elkaar gewaagd. De Samsung Galaxy S20 combineert dit met 8GB RAM en vanaf 128GB opslag, de S20 Plus mag het eveneens doen met 8GB RAM en vanaf 128GB opslag, en de S20 Ultra krijgt maar liefst 12GB of 16GB RAM en ook vanaf 128GB of 512GB opslag. Je hebt bovendien bij alle modellen de optie om het geheugen uit te breiden met een MicroSD-kaart van maximaal 1 terabyte.

De displays van de Galaxy S20 toestellen verschillen dan wel in grootte, maar zijn op alle andere vlakken gelijk. Het gaat hier om nieuwe Quad HD+ Dynamic AMOLED-displays met de bekende WQHD+ resolutie en (voor het eerst) een ververssnelheid van maximaal 120Hz. Hiermee gaat Samsung de concurrentie aan met de OnePlus 7T-reeks die eind 2019 verscheen met 90Hz-displays. De 120Hz-ververssnelheid zorgt ervoor dat alles enorm vloeiend oogt. Dat gaat van eenvoudige dingen zoals scrollen door je contacten of op Twitter tot zware games. Hou er wel rekening mee dat je niet tegelijk de WQHD-resolutie en de 120Hz-snelheid kan gebruiken, aangezien de Galaxy S20 bij WQHD automatisch terug ingesteld wordt op 60Hz.

Samsung Galaxy S20 Ultra: de allereerste 5G-smartphone in de Benelux

De Samsung Galaxy S20 Ultra is bovendien de allereerste smartphone in de Benelux die 5G-ready is. De Galaxy S20 en S20 Plus worden hier gelanceerd in 4G-versies, maar de S20 Ultra verschijnt uitsluitend in de 5G-versie. Als je besluit de Ultra aan te kopen, hoef je gelukkig niet te wachten tot 5G hier beschikbaar is om hem te gebruiken. Hij werkt zoals elke andere smartphone met een nano-simkaart en ondersteunt ook de bestaande 4G-netwerken. Het voordeel is dat je meteen toegang zal hebben tot 5G-snelheden van zodra die beschikbaar zijn. Je verliest dus geen functionaliteiten hierdoor. Je betaalt echter wel een meerprijs voor functies die je momenteel niet kan gebruiken.

Samsung Galaxy S20: prijzen

Als laatste komen de prijzen aan bod en net zoals gewoonlijk zijn die aan de hoge kant. Je krijgt er dan ook heel wat voor in ruil. De gehele S20-reeks bevat bovendien alle functies van zijn voorgangers, waaronder (omgekeerd) draadloos laden, 45W-snelladen, Samsung DeX desktopmodus, in-screen vingerafdrukscanner en een IP68-score voor water- en stofdichtheid. De 3,5mm-aansluiting heeft jammer genoeg geen terugkeer gemaakt. Voor dit alles betaal je het volgende:

Samsung Galaxy S20: vanaf 899 euro

Samsung Galaxy S20 Plus: vanaf 999 euro

Samsung Galaxy S20 Ultra: 1349 euro voor 12GB RAM en 128GB opslag, 1549 voor 16GB RAM en 512GB opslag

Bij een pre-order van de S20 Plus of Ultra ontvang je bovendien gratis de nieuwe Samsung Galaxy Buds Plus met verbeterde batterijduur (11u in de oortjes + nog eens 11u in de oplaadcase) en transparantiemodus om omgevingsgeluid binnen te laten, maar zonder noise-cancelling. Pre-orders kunnen vanaf deze week geplaatst worden op de Samsung-website en bij verschillende retailers. De toestellen zelf zullen pas geleverd worden op 13 maart.