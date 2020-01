Galaxy S20 Ultra leak wijst op 100x digitale zoom

The Galaxy Note 10 Plus.

De afgelopen weken hebben we absoluut niet te klagen gehad over de lading informatie die naar buiten is gekomen over de Samsung Galaxy S20 (voorheen beter bekend als Galaxy S11), en ook deze week trappen we af met een mooi nieuwtje. Dit keer verleggen we onze aandacht naar de camera-opzet van het duurste Galaxy S-model, de Galaxy S20 Ultra.

Naast dat we zien hoe de camera-opzet eruit gaat zien, toont leaker Ishan Agarwal op Twitter dat er tevens een telefotolens aanwezig zal zijn met 100x digitale zoom. Tot dusver is geen enkele smartphone in staat om meer dan 50x digitale zoom te bewerkstelligen. Die eer is weggelegd voor de Huawei P30 Pro.

De 100x digitale zoom komt overeen met eerdere leaks over de Galaxy S20 Ultra. De reguliere Galaxy S20 en Galaxy S20 Plus krijgen naar verluidt niet de beschikking over deze geavanceerde camera.

Samsung is naar verluidt zo trots op de 100x digitale zoom dat er aan de achterzijde een label met '100x' te vinden is naast de telefotolens in kwestie. De optische zoommogelijkheden zijn ook vrij indrukwekkend; de optische zoom bedraagt maximaal 10x, alhoewel we niet zeker zijn of het écht optisch is.

(Image credit: @ishanagarwal24)

Optische zoom betekent inzoomen zonder enig verlies in fotokwaliteit, op eenzelfde manier als hoe conventionele camera's te werk gaan. Zelfs bij een volledige zoom zou hetzelfde detailniveau aanwezig zijn als bij een reguliere foto.

Digitale zoom is echter een ander verhaal. Via trucjes met software probeert het een weloverwogen gok te maken wat betreft de details in foto's, en waar pixels gestopt moeten worden als de afbeeldingen groter en groter worden. Het is zeker niet zo goed als optische zoom, maar vanwege de capaciteitsproblemen waar je tegenaan loopt bij een smartphone is het geen vreemde optie.

Smartphones van Google en Apple gebruiken bijzonder veel camerasoftware om hun plaatjes te optimaliseren. Door alle software en algoritmes verdwijnt de scheidingslijn tussen digitale en optische zoom langzaam aan.

Hoe goed de Galaxy S20 Ultra nu echt is met al zijn zoomkwaliteiten staat dus nog verre van vast. Naar alle waarschijnlijkheid wordt de nieuwe S20-serie op 11 februari uit de doeken gedaan.