Samsung Galaxy Fold 2 verschijnt mogelijk al in april 2020

De Samsung Galaxy Fold heeft tot nu toe een hobbelig parcours afgelegd. De vouwbare smartphone werd aangekondigd in februari van dit jaar, maar bij de initiële lancering in april verliep niet alles van een leien dakje. Wegens technische problemen met het scherm en vouwmechanisme werden de toestellen snel teruggeroepen en achteraf opnieuw gelanceerd in september.

Die lancering gebeurde niet wereldwijd, aangezien deze vernieuwde Fold niet werd gelanceerd in Nederland en België. Samsung heeft op IFA wel bevestigd dat er voortdurend wordt gewerkt aan het principe van de Galaxy Fold en dat er mogelijk een tweede versie zou verschijnen, die dan wel bij ons beschikbaar kan zijn. Het Koreaanse ETNews heeft nu meer vernomen over de zogenaamde Galaxy Fold 2.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat Samsung de huidige transparante plastic polyimidi beschermlaag van het huidige display op de Fold vervangt met krasbestendig ultra-dun glas op de tweede generatie van de foldable.

Kostenbesparend

De nieuwe beschermlaag is weliswaar niet goedkoop. Toch zegt ETNews dat de Samsung Galaxy Fold 2 goedkoper zal zijn met een prijs rond de 1500 euro, wat opmerkelijk lager is dan de richtprijs van bijna 2000 euro van de huidige Fold. Om de prijs zo laag te kunnen houden, kan Samsung alsnog de huidige, goedkopere bescherming behouden.

Een tweede manier om de prijs te drukken is minder opslag inbouwen. Momenteel is er slechts één versie, met 512GB opslag. Een versie aanbieden met 256GB opslag kan de prijs naar beneden halen.

Wij hopen alleszins dat de Galaxy Fold 2 (of hoe hij ook gaat heten) in meer regio's beschikbaar zal zijn. Een werknemer van Samsung gaf op IFA aan dat de kans bestaat dat de opvolger wel in Nederland en België beschikbaar zal zijn. We houden onze vingers alvast gekruist.

Tot slot heeft de Koreaanse site The Bell het over een lancering in april 2020.