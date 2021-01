Nieuw S21 Ultra-lek toont S Pen op ongebruikelijke plaats

Recente geruchten hebben gesuggereerd dat de Samsung Galaxy S21 Ultra de S Pen-stylus zal ondersteunen, maar zonder de opening zoals in de Note-serie smartphones van Samsung waar deze gebruikelijk zit. Dankzij dit lek weten we nu waar de stylus kan worden opgeborgen: in een extern folio hoesje dat zich rond de S21 Ultra bevindt.

Het opbergen van de S Pen in een hoesje is niet de meest elegante oplossing, maar het zorgt ervoor dat de stylus handig blijft zitten zonder een herwerking van het ontwerp van de S21 Ultra. Als dat wel het geval zou zijn, dan zou je eigenlijk gewoon met een Note-toestel zitten. De hoesjes, die te zien zijn in foto's verkregen door techsite WinFuture en getweet werden door Roland Quandt, zien eruit als standaard smartphone folio cases. Het ziet ernaar uit dat de S Pen aan de linkerzijde van de S21 Ultra zal worden opgeborgen, met de folio die zich eromheen wikkelt:

Samsung Galaxy S21 Ultra is getting is getting an optional S Pen, making the Galaxy Note series kinda obsolete. Here's your first official look at the new Stylus and how Samsung will let you carry it along in the official Clear View and Silicone Covers: https://t.co/HtAuyoVrfiJanuary 4, 2021

Het is wat moeilijk om te zien, en we vertrouwen een beetje op de interpretatie van WinFuture van de beelden en hun bijhorende inzicht. De S Pen ziet er inderdaad meer uit als de stylus die met de Galaxy Tab S7 kwam, zonder de klikknop bovenaan de stylus op de Samsung Note 20-reeks. Je zal naar verluidt nog steeds in staat zijn om op de achterkant te drukken net als een knop om bijvoorbeeld media af te spelen of pauzeren. En ja, gebarencontrole komt volgens geruchten terug.

Dit lek stelt dat de S Pen apart verkocht zal worden tegen een prijs (naar verluidt onder de 40 euro) in lijn met de stylus van de Note 20 of bijgevoegd bij de case, die de naam S View Flip Cover kan krijgen.

S21 Ultra: waarom we een S Pen willen

Vroege geruchten stelden al dat de S21 de S Pen zou ondersteunen, maar renders en beelden lieten geen opening in het toestel zien waar de stylus wordt opgeborgen (net zoals bij de Note 20). Dat zorgde voor twijfels rond de mogelijkheid dat de nieuwe smartphones het accessoire zouden ondersteunen. Verdere lekken suggereerden dat enkel de S21 Ultra compatibel zou zijn met de S Pen, maar ook hier leken er zich geen ontwerpaanpassingen te hebben voorgedaan ten opzichte van de Samsung Galaxy S20 Ultra van vorig jaar om een stylus te herbergen.

De gelekte beelden van de hoesjes verklaren de afwezigheid van de S Pen: net zoals bij de Samsung Galaxy Tab S6 en Tab S7 tablets zou de stylus in de case kunnen worden geschoven voor een gemakkelijker transport. Het is niet zo elegant als de Note-reeks, maar een werkbare oplossing, zeker voor de zware gebruikers die het hoge prijskaartje van de S21 Ultra kunnen slikken.

Het is nog altijd niet duidelijk waarom de S21 en S21 Plus ook niet compatibel zijn met de S Pen, al was er blijkbaar genoeg verschil in hardware dat de 26ms stylus-latency van de Note 20 niet zo geavanceerd was als de 9ms van de Note 20 Ultra. Misschien was het economisch niet verstandig om een stylus-scherm en bijhorende interne tech te verwerken in de lagere S21-toestellen. Het zorgt nu natuurlijk wel voor een rechtvaardiging van de vrij hoge prijs van de S21.

