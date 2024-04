Bespaar honderden euro's op energiezuinige wasmachines en drogers tijdens de witgoedweken bij Coolblue

Wasmachines en drogers zijn niet meer de simpele machines die ze ooit waren. De nieuwste modellen zijn een toonbeeld van technologische innovatie en ecologische vooruitgang. Met functies zoals automatische dosering van wasmiddel, zelfreinigende programma's en energiebesparende cycli maken ze het dagelijks leven niet alleen gemakkelijker, maar ook duurzamer. Of je nu zoekt naar een stille machine om in de nachtelijke uurtjes te wassen of een grote wasmachine die de dagelijkse was van een groot gezin aankan, de technologie staat niet stil.

Gelieve je adblocker uit te zetten Belangrijk: als je hieronder geen deals ziet, vragen we je vriendelijk om je adblocker te deactiveren. Dit geldt voor al onze deals.

Helaas zijn deze moderne wasmachines en drogers niet goedkoop, maar we hebben goed nieuws voor je. Coolblue biedt namelijk kortingen op de beste en meest geavanceerde witgoedapparaten tijdens de Coolblue Witgoedweken zodat je niet de volle prijs hoeft te betalen. Wij zijn door alle producten gegaan en hebben een drietal deals speciaal voor jou uitgelicht.

Hoge korting op witgoed

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F870638%2Fsamsung-wd80t654abh-s2-addwash-8-5-kg.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Samsung WD80T654ABH/S2 wasdroogcombinatie van €949 voor €799 Met deze wasdroogcombinatie van Samsung bespaar je ruimte omdat je geen losse droger erbij hoeft te halen. Hij heeft een capaciteit voor 8kg aan kleding en je kan 5kg drogen. Een leuke toevoeging is de AddWash-deur waardoor je op elk moment een kledingstuk kan toevoegen zonder dat je het wasprogramma moet pauzeren.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F867485%2Fbosch-wtu87675nl.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Bosch WTU87675NL wasdroger van €1.029 voor €829 Energiebesparing is steeds belangrijker geworden en met deze wasdroger van Bosch zit je op dat gebied helemaal goed. Dankzij de A+++ energielabel bespaar je veel geld in vergelijking met andere apparaten. En dankzij de maximale droogtijd van 148 minuten kan je meerdere wasjes drogen op een dag.

<a href="https://www.prf.hn/click/camref:1100l7v8x/pubref:hawk-custom-tracking/destination:https%3A%2F%2Fwww.coolblue.nl%2Fproduct%2F919830%2Fbeko-htv8716xwst-steamcure-8-5-kg.html" data-link-merchant="coolblue.nl"" target="_blank">Beko HTV8716XWST wasdroogcombinatie van €729 voor €599 Als je niet al te veel geld hebt om uit te geven aan witgoed, maar wel een goed product wil hebben, dan is deze wasdroogcombinatie van Beko wat voor jou. Dankzij de 8kg trommel heeft de Beko een goede capaciteit en dankzij de SteamCure-stoomfunctie heb je minder last van kreukels zodat je niet zo veel hoeft te strijken.

Niet gevonden wat je zoekt? Klik dan op deze link om naar alle witgoeddeals van Coolblue te gaan!

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan om dagelijks het laatste nieuws, recensies, opinies, analyses, deals en meer uit de technische wereld te ontvangen. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors