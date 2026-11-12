Fitbit-gebruikers zien sommige statistieken niet meer na software-update

Fitbit-gebruikers melden dat diverse gezondheidsgegevens zijn verdwenen uit de Google Health-app. Het gaat om statistieken zoals hartslagvariabiliteit en bloedzuurstofsaturatie. Het wordt nog erger: Google heeft toegegeven dat er voorlopig mogelijk geen oplossing voor dit probleem is.

De problemen kwamen aan het licht op sociale media. Fitbit-gebruikers melden dat ze in plaats van de gebruikelijke statistieken simpelweg de boodschap "geen gegevens" zien. Volgens de meldingen betreft het onder meer de ademhalingsfrequentie, het bloedzuurstofgehalte, de hartslag in rust en variaties in de huidtemperatuur.

Bij sommige gebruikers kon hun Fitbit nog wel de slaapgegevens van de afgelopen nacht registreren. Ook gegevens van eerdere dagen blijven zichtbaar. Het lijkt vooral te gaan om recentere gegevens die in het onderdeel Vitals staan. Hoewel er geen oplossing is, is de oorzaak inmiddels wel bekend.

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Google reageert

Op Reddit wordt gesuggereerd dat de 5.12-update de mogelijke oorzaak is. "Dit specifieke probleem ontstond na de 5.12-update", merkte iemand op, met de vraag: "Heb je de app onlangs geüpdatet?"

Voor sommigen hielp het om de Google Health-app te verwijderen en vervolgens opnieuw te installeren. Een Reddit-gebruiker wees er wel op dat dit mogelijk elke ochtend opnieuw moet gebeuren, omdat de gegevens in het onderdeel "Vitals" (vitaliteitsgegevens) elke dag worden gereset.

Een andere optie is om uit te loggen en vervolgens weer in te loggen. Wellicht is dat voldoende om het probleem te verhelpen. Een andere suggestie is om de grafiek van elke meting te wijzigen van een wekelijks naar een maandelijks overzicht en daarna weer terug naar wekelijks.

Google heeft inmiddels gereageerd op deze problemen. Een medewerker van de klantenservice liet aan een Reddit-gebruiker weten dat Google op de hoogte is van het probleem en dat ze de situatie opvolgen.

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Google heeft ten slotte geen concrete oplossing gegeven. Over de fout in de meetgegevens zei de medewerker: "We zijn ervan op de hoogte, maar kunnen dit mogelijk niet op korte termijn een oplossen... We begrijpen dat dit niet de uitkomst is waarop jullie hoopte, maar we werken continu aan het verbeteren van onze producten."