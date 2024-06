Samsung Galaxy S25 kan teleurstellende batterijduur hebben

Samsung-smartphones hebben nooit bekendgestaan om de allerbeste batterijduur en dat heeft gedeeltelijk te maken met de batterijcapaciteit. Zo had de Galaxy S20 een batterij van 4.000mAh, terwijl zowel de Galaxy S22 als Galaxy S23 een iets lagere capaciteit hadden. Door de batterijen elk jaar iets groter te maken, heeft de Samsung Galaxy S24 nu opnieuw dezelfde capaciteit als de Galaxy S20. Het lijkt erop dat Samsung daar stopt, want volgens de geruchten zou de Samsung Galaxy S25 opnieuw een 4.000mAh-batterij hebben.

Deze info is afkomstig van GalaxyClub (via GSMArena), dat spreekt over een nominale capaciteit van 3.881mAh voor de Galaxy S25. Bedrijven vermelden echter de typische capaciteit in de specs, die standaard iets hoger ligt dan de nominale capaciteit en ook een "mooier" cijfer is. Daarom verwachten we opnieuw een typische capaciteit van 4.000mAh. Ter vergelijking, de Samsung Galaxy S24 heeft een quasi identieke nominale capaciteit van 3.880mAh.

(Image credit: Philip Berne / Future)

Groter is bijna altijd beter

Het is een geloofwaardige claim gezien het feit dat Samsung terughoudend lijkt te zijn om boven de 4.000mAh uit te komen in het basismodel. Zoals aangegeven, heeft Samsung de capaciteit in het verleden als eens verlaagd, dus het kan zelfs dat de Galaxy S25 een kleinere batterij heeft.

Enerzijds zou de 4.000mAh-batterij redelijk goed nieuws zijn, vooral omdat we tevreden waren over de batterijduur van de Samsung Galaxy S24. Anderzijds is het teleurstellend om hier geen verbeteringen te zien. Hopelijk zorgen een nieuwe chipset en software-optimalisaties voor een betere batterijduur in de Samsung Galaxy S25. Maar ook dat is momenteel onzeker, aangezien de verwachte Snapdragon 8 Gen 4 mogelijk meer energie verbruikt dan de Snapdragon 8 Gen 3.

De Samsung Galaxy S25 wordt tot slot pas verwacht in januari 2025, dus het is nog erg vroeg om geruchten volledig te vertrouwen. Momenteel kijken we vooral uit naar de lancering van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en Galaxy Z Flip 6, die beide zouden verschijnen op 10 juli.