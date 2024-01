Samsung Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 worden mogelijk goedkoper

De vouwbare telefoons van Samsung zijn verre van goedkoop. De Samsung Galaxy Z Fold 5 kost zelfs meer dan de Samsung Galaxy S24 Ultra. De nieuwe vouwbare telefoons van dit jaar zouden daarentegen goedkoper kunnen worden.

Deze informatie is afkomstig van The Elec (via Phandroid), waar wordt beweerd dat Samsung Display overweegt inkjetprinting te gebruiken om de schermranden te maken. Vermoedelijk gaat het hier over de schermen van de Samsung Galaxy Z Fold 6 en de Samsung Galaxy Z Flip 6.

Op dit moment gebruikt Samsung een "micro dry process decoration" (MDD) om de randen op zijn opvouwbare OLED-panelen te maken. Hoewel het niet klinkt alsof deze verandering invloed zou hebben op de kwaliteit van het display of de grootte van de schermranden, zou het blijkbaar de productiekosten verlagen. Met een beetje geluk vertalen die goedkopere productiekosten zich in een lagere verkoopprijs.

Goedkoper productieproces

Natuurlijk zou Samsung de besparingen gewoon kunnen bekijken als manier om meer winst te maken. Wij zijn van mening dat een prijsdaling slimmer zou zijn. Hoewel de prijs van de Samsung Galaxy Z Flip 5 inmiddels is gezakt naar ongeveer 800 euro, blijft dit veel geld. Hoe lager de prijzen, hoe sneller vouwbare smartphones mainstream zullen worden.

Hoeveel goedkoper inkjetprinten precies zou zijn, is jammer genoeg onduidelijk. De nieuwe vouwbare telefoons zullen natuurlijk nog steeds duur zijn, maar we hebben gehoord dat Samsung werkt aan een Galaxy Z Fold FE. Dit zou een middenklasse telefoon zijn met een lager prijskaartje. Als Samsung overstapt op inkjetprinten, kan dat de prijs nog verder doen zakken.

We verwachten de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6 ten slotte pas aan het einde van juli. Het zal daarom nog wel even duren voor we goedkopere opties te zien krijgen.