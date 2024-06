Nieuwe bug in Windows 11 kan pc's tot 25 procent vertragen

Er is een Windows 11-bug ontdekt die processors ernstig vertraagt in testversies van het besturingssysteem. Microsoft heeft gezegd dat het al aan een oplossing werkt, dus met een beetje geluk zijn de problemen snel van de baan. De bug is aanwezig in preview builds van Windows 11 24H2, de volgende grote update voor het besturingssysteem, en wordt veroorzaakt door de Cross-Device Experience Host.

Neowin heeft gezien dat enkele gebruikers hebben aangegeven dat hun CPU-prestaties worden beïnvloed door het proces. Zoals de naam al doet vermoeden, is de Cross-Device Experience Host (CDEH) de functionaliteit die je smartphone en Windows-pc met elkaar verbindt om bijvoorbeeld makkelijker foto's te delen.

Er zijn meldingen van de bug op verschillende plaatsen, waaronder Microsofts eigen Feedback Hub en het forum Answers.com. De eigenlijke vertraging varieert, waarbij sommigen zeggen dat het CDEH-proces zo'n 5% tot 10% van hun CPU opslokt, terwijl anderen spreken van 15% tot 20% vertraging. Één gebruiker meldde zelfs vertragingen van 25%.

Dat de CPU zoveel bronnen verliest aan een foutief proces dat op de achtergrond van Windows 11 draait, is behoorlijk vervelend. Jen Gentleman, medewerker van het Windows-testteam bij Microsoft, heeft bevestigd dat er hier een probleem is en dat er wordt gewerkt aan een oplossing.

Slechte timing

Het goede nieuws is dat er een oplossing op komst is. Onthoud ook dat je geen last hebt van deze bug, tenzij je een tester bent. De CDEH-functionaliteit bevindt zich nog in de preview en is nog niet uitgerold naar alle Windows 11-gebruikers. Dat zal later dit jaar wel gebeuren, maar tegen die tijd zijn alle bugs hopelijk verholpen.

We zijn er verder niet 100% zeker van of de CPU-storing aanwezig kan zijn bij Copilot+ PC's, maar voor zover we weten zal dat niet het geval zijn. Die pc's zijn nu te koop en draaien standaard al een aangepaste versie van Windows 11 24H2. Er ontbreken namelijk enkele functies in die versie en de volledige versie zal pas later dit jaar verschijnen wanneer de 24H2-update wordt uitgerold naar alle Windows 11-apparaten.

Het is geruststellend dat Microsoft nu al werkt aan een oplossing. De 24H2-update wordt namelijk pas in september uitgerold, waardoor er bijna drie maanden zijn om deze bugfix te implementeren.

De timing van deze bug kon weliswaar niet slechter zijn. De Copilot+ PC's moeten het namelijk al doen zonder Recall, hun belangrijkste functie, na een opeenstapeling van controverses en negatieve reacties. Voeg daar CPU-vertragingen aan toe en je krijgt geïrriteerde gebruikers.