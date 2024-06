Oplaadcase Samsung Galaxy Ring lijkt sterk op doosje voor trouwring

We leren steeds meer over de Samsung Galaxy Ring nu de lancering dichterbij komt. Dankzij een nieuw lek hebben we een duidelijk beeld van de oplader. De Samsung Galaxy Ring zal waarschijnlijk officieel verschijnen tijdens Samsungs volgende Unpacked-event, dat volgens de geruchten op 10 juli zou plaatsvinden.

Dit nieuwste lek geeft ons onze beste blik tot nu toe op de oplaadcase van de ring. De bekende leaker Ice Universe heeft een afbeelding gepost op het Chinese socialmediaplatform Weibo. Hierop zien we een oplaadcase die sterk lijkt op een ringdoosje voor trouwringen.

(Image credit: Samsung)

De case ziet er hetzelfde uit als die van Samsung Galaxy Buds 2 Pro. Aan de binnenkant zitten echter geen uitsparingen waar oordopjes magnetisch vastklikken, maar een bobbel waar de ring rond past. Dit komt ook deels overeen met de oplader die de Oura Ring gebruikt.

Ten slotte is er een klein lampje om de oplaadstatus aan te geven en dat is alles wat er te zien is. We gaan ervan uit dat de oplaadcase een USB-C-poort aan de achterkant heeft en dat er meerdere kleuren zijn. We weten dat de Galaxy Ring in drie kleuren beschikbaar zal zijn (zwart, zilver en goud) en aangezien de kleuren van de oplaadcases van de Galaxy Buds altijd matchen, gaan we ervan uit dat dat hier ook zo zal zijn.

Een slimme zet

De keuze voor een oplaadcase is handiger dan je zou denken. Op die manier kan je de Galaxy Ring eenvoudig onderweg opladen en heb je niet altijd een stopcontact nodig. Zowel de Oura Ring als ICE Ring maken gebruik van opladers die wel in het stopcontact moeten zitten. In principe kan je die opladers ook met een powerbank gebruiken, maar dat is in de praktijk gewoon onhandig.

We weten echter nog niets over de batterijduur van de Galaxy Ring. We hopen dat hij in de buurt komt van de zeven dagen batterij van de Oura Ring. De Samsung Galaxy Watches staan helaas niet bekend om hun geweldige batterijen, dus dit zou wel eens de zwakke plek van de Galaxy Ring kunnen worden. Het duurt gelukkig niet meer heel lang voor we alles officieel weten.