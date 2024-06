Dit zijn de prijzen en kleuren van de Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra

Geruchten wijzen op een lancering op 10 juli voor de Samsung Galaxy Watch 7 en de premium Samsung Galaxy Watch Ultra. Een nieuw lek geeft ons een idee van de kleuren waarin deze smartwatches beschikbaar zullen zijn en hoeveel we ervoor moeten betalen.

Volgens een bron waarmee 91mobiles heeft gesproken, zal de standaard Galaxy Watch 7 beschikbaar zijn in het Marble Gray, Cream White en Forest Green. Dat zijn iets minder opties dan bij de Samsung Galaxy Watch 6 en Galaxy Watch 6 Classic.

Voor het nieuwe Ultra-model wordt slechts één kleur genoemd: Titanium Gray. Dat is vermoedelijk een knipoog naar het materiaal waarvan de Galaxy Watch Ultra is gemaakt. Eerder dit jaar zagen we voor het eerst titanium in de Samsung Galaxy S24 Ultra en het is daarom enigszins logisch dat Samsung hier opnieuw gebruik van maakt in hun Ultra-horloge.

Prijzige klokjes

Wat de prijs betreft, kijken we volgens deze bron naar 299 tot 310 dollar voor de Galaxy Watch 7. De Galaxy Watch 6 begon oorspronkelijk bij 299,99 dollar voor het kleinste model, dus we verwachten dat ook de europrijzen niet sterk zullen verschillen. Het is daarom zeker mogelijk dat de Galaxy Watch 7 opnieuw begint bij 279 euro (40mm, Bluetooth), precies zoals de Galaxy Watch 6.

Het Ultra-model gaat daarentegen tussen de 699 en 710 dollar kosten. Zoals gewoonlijk kunnen we dit niet rechtstreeks omrekenen naar euro, maar we kunnen een doordachte gok wagen. De dollarprijs van de Galaxy Watch Ultra is namelijk meer dan twee keer hoger dan die van de Galaxy Watch 6. Als we die wiskunde toepassen op de europrijzen, dan komen we uit op een adviesprijs van ongeveer 650 euro voor de Ultra-versie.

Het is geen enorme verrassing dat Samsung dit bedrag vraagt voor de Galaxy Watch Ultra. Zelfs als Samsung de prijs zou opdrijven naar 699 of zelfs 799 euro, dan blijft het horloge goedkoper dan de peperdure Apple Watch Ultra 2 met een adviesprijs vanaf 899 euro. Verder hebben Samsung Galaxy Watches de goede gewoonte om snel in prijs te dalen.

Als de geruchten kloppen, vindt het volgende Samsung Unpacked-event plaats over minder dan een maand. Daar verwachten we niet alleen deze horloges, maar ook ook de Samsung Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Ring.