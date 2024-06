Nieuwe leak rond Samsung Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra-leak onthult belangrijke specs

We hebben de laatste tijd echt enorm veel Samsung Galaxy Watch 7- en Samsung Galaxy Watch Ultra-leaks voorbij zien komen. Dat komt ook niet helemaal als een verrassing, aangezien de lancering volgens geruchten volgende maand al plaatsvindt. Het nieuwe gerucht geeft ons een blik op een aantal van de belangrijkste specs die misschien bij deze aankomende smartwatches horen.

Volgens de leaker @negativeonehero (via Notebookcheck) zullen beide nieuwe Galaxy Watch-modellen voorzien zijn van de nieuwe Exynos W1000-chip, 2GB RAM en 32GB ingebouwde opslagruimte (voor het opslaan van muziek, app-data en meer).

We krijgen in deze leak ook de verschillende formaten te zien. Je zou de keuze krijgen tussen behuizingen van 40 mm en 44 mm bij de Galaxy Watch 7 en alleen 47 mm bij de Galaxy Watch Ultra (die afmetingen komen overeen met eerdere geruchten). De Galaxy Watch 7 zal schijnbaar 9,7 mm dik zijn, terwijl de Galaxy Watch Ultra met 12,1 mm nog iets dikker zal zijn.

De Galaxy Watch 7 zal volgens deze leak beschikken over een batterijcapaciteit van 300mAh of 425mAh, afhankelijk van welk formaat je kiest (dit is precies hetzelfde als bij de Samsung Galaxy Watch 6). Verder zou hij 28,5 gram of 33,5 gram wegen. De Galaxy Watch Ultra schijnt een 590mAh-batterij te krijgen en 61,5 gram te wegen.

Een nieuwe line-up

Zo kan de Galaxy Watch Ultra er misschien uit gaan zien. (Image credit: @OnLeaks / Smartprix)

Als deze leak accuraat blijkt te zijn, en daar komen we natuurlijk pas echt achter tijdens Samsungs evenement, dan zou er dus geen verschil in prestaties zitten tussen de twee aankomende modellen. Het verschil zit hem dan volledig in de formaten, batterijcapaciteiten en materialen die worden gebruikt.

De Samsung Galaxy Watch Ultra zal volgens geruchten beschikken over een titanium behuizing en een feller scherm dan de standaard Galaxy Watch 7. Dit doet ons dan ook denken aan de Apple Watch Ultra 2 uit Apple's line-up van smartwatches. De leaks suggereren echter wel dat de Galaxy Watch Ultra goedkoper zal zijn dan Apple's Ultra-model.

Het lijkt er sterk op dat de Galaxy Watch Ultra (zonder cijfer erachter) dit jaar als de vervanger van de Samsung Galaxy Watch 6 Classic zal dienen. Het lijkt er dan ook op dat een draaibare ring ook onderdeel van het design zal zijn. Er is ondertussen overigens al een goedkopere Samsung Galaxy Watch FE aangekondigd.

Alles wijst erop dat het volgende Samsung Unpacked-evenement zal plaatsvinden op 10 juli. Tijdens dit evenement krijgen we verder als het goed is ook nog de Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6, Galaxy Buds 3, Galaxy Buds 3 Pro en Samsung Galaxy Ring te zien.