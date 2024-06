Belangrijkste specs Samsung Galaxy Watch 7 en Galaxy Watch Ultra uitgelekt

We hebben de afgelopen dagen en weken zeker geen gebrek gehad aan geruchten over de Samsung Galaxy Watch 7. Nu zijn er weer wat nieuwe details verschenen, waaronder een nieuwe aanwijzing dat er inderdaad een high-end Galaxy Watch Ultra aan zit te komen.

Deze details zijn afkomstig van het doorgaans betrouwbare Android Headlines en bevatten info over de afmetingen van het horloge. De Galaxy Watch 7 komt blijkbaar in zowel 40 mm als 44 mm, net als de Samsung Galaxy Watch 6. Er zouden twee kleuropties zijn, met name groen en crème.

Daarnaast zou de behuizing gemaakt zijn van Armor Aluminum 2 en het display van saffierglas. De duurzaamheid verandert niet tegenover de Galaxy Watch 6, want we zien certificeringen van 5ATM en IP68 voor water- en stofbestendigheid. De batterijcapaciteiten komen ook overeen met die van vorig jaar (300mAh voor het kleinere model en 425mAh voor het grotere), maar er komt een nieuwe chipset, die overstapt op een 3nm-architectuur en moet zorgen voor hogere snelheden met minder energieverbruik. De opslagruimte is verdubbeld naar 32GB en de helderheid is blijkbaar eveneens verbeterd.

Tijd voor de Ultra

(Image credit: Apple)

Het gloednieuwe Ultra-model zou een grotere behuizing van 47 mm krijgen en een kast van titanium, net als de Apple Watch Ultra 2. Grijs, zilver en beige zouden de drie kleuropties zijn.

De duurzaamheid wordt verbeterd ten opzichte van de standaard Galaxy Watch 7, met 10ATM en de MIL-STD-810H militaire certificering. De batterijcapaciteit is naar verluidt 590mAh, hetzelfde als de Galaxy Watch 5 Pro, die je zou kunnen zien als een soort voorganger.

Er is dezelfde processor en 32GB opslag als op het standaardmodel, maar de helderheid is verhoogd naar 3.000 nits... net als bij de Apple Watch Ultra 2. Daarnaast zou de Galaxy Watch Ultra alleen verkrijgbaar zijn als LTE-versie en is er geen model met alleen Wi-Fi, waardoor de minimumprijs automatisch hoger wordt.

Over de concrete prijzen geeft dit gerucht jammer genoeg geen info. Als we eerdere geruchten mogen geloven, worden beide smartwatches op 10 juli onthuld, samen met andere producten. We verwachten op hetzelfde Unpacked-evenement onder andere nog de Samsung Galaxy Z Flip 6 en Galaxy Z Fold 6.