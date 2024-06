OnePlus Nord CE4 Lite 5G verschijnt op 24 juni

OnePlus heeft vandaag bekendgemaakt dat de OnePlus Nord CE4 Lite 5G op 24 juni 2024 wordt gelanceerd.

De OnePlus Nord CE4 Lite 5G biedt gebruikers de iconische snelle en soepele vlaggenship-ervaring van OnePlus, tegen een betaalbare prijs. Het toestel is ontworpen om de typische dagelijkse zorgen van gebruikers aan te pakken en de ervaring met betrekking tot dagelijks smartphonegebruik te verbeteren. Zo beschikt de OnePlus Nord CE4 Lite 5G over een reeks functies die samen zorgen voor een uitstekende batterijduur, meeslepende kijkervaring, uitzonderlijk snel opladen, verschillende fotografiemogelijkheden en meer.

Volledig in lijn met het ‘Never Settle’-motto van OnePlus, beschikt de OnePlus Nord CE4 Lite 5G dus over specificaties van vlaggenschipniveau. Het toestel is voorzien van een 5.110mAh-batterij welke snel opgeladen kan worden middels de 80W SUPERVOOC-oplaadfunctie. Verder is de smartphone uitgerust met een superhelder 2100 nits AMOLED-scherm, inclusief een verversingssnelheid van 120Hz. Tot slot beschikt de OnePlus Nord CE4 Lite 5G over de Aqua Touch-functionaliteit, 5W omgekeerd opladen en meer. Hiermee krijgen budgetbewuste gebruikers dezelfde ongeëvenaarde prestaties die voorheen exclusief waren voor high-end modellen.