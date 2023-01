Samsung Galaxy S23 prijzen gelekt

We weten inmiddels dat de Samsung Galaxy S23-toestellen op 1 februari gelanceerd worden, maar we hadden nog geen goede indicatie van wat ze gaan kosten. Een nieuwe leak geeft in ieder geval meer duidelijkheid over wat de startprijzen worden in de VS. Aan de hand daarvan kunnen we ook een beetje een inschatting maken van wat de prijzen hier worden.

De bekende leaker @RGcloudS (opens in new tab) op Twitter heeft prijzen gelekt van twee Galaxy S23-modellen, twee Galaxy S23 Plus-modellen en drie Galaxy S23 Ultra-modellen (via Notebookcheck (opens in new tab)). Dat zijn ze als het goed is ook bijna allemaal. Alleen één S23 Plus-variant lijkt nog te missen.

Het lijkt erop dat Samsung voor het standaard model en het Plus-model de prijzen van de Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus van vorig jaar heeft aangehouden, maar de Galaxy S23 Ultra lijkt te zijn gestegen in prijs (al heeft het goedkoopste model wel dubbel zoveel opslag als de goedkoopste Galaxy S22 Ultra).

Wat mag het kosten?

Volgens deze bron, is de startprijs voor de Galaxy S23 799 dollar. Het gaat dan om het model met 128 GB opslagruimte en 8GB RAM. De versie met 256GB opslagruimte en 8GB RAM kost 849 dollar. Vorig waren dat dus dezelfde prijzen en toen kostten die modellen 879 euro en 929 euro. Het zou dus kunnen dat we hier dan weer met die prijzen te maken hebben, maar het zou natuurlijk ook nog iets hoger kunnen zijn vanwege de huidige economische situatie.

Het Plus-model kost 999 dollar voor 128GB opslagruimte en 8GB RAM en 1.049 dollar voor 256GB opslagruimte en 8GB RAM. We verwachten ook nog een model met 512GB opslagruimte, maar die wordt hier niet genoemd. Dit zijn ook weer dezelfde prijzen als vorig jaar en in Europa kostten ze toen 1.079 euro en 1.129 euro.

Uiteindelijk hebben we nog de S23 Ultra-modellen. Voor 256GB opslagruimte en 8GB RAM betaal je in de VS waarschijnlijk 1.249 dollar. 512GB opslagruimte en 12GB RAM kost 1.349 dollar en 1TB opslagruimte en 12GB RAM kost 1.499 dollar. De Galaxy S22 Ultra had ook nog een model met 128GB opslagruimte en die kostte 1.199 dollar (en 1.279 euro). De Europese prijs was vorig jaar dus 80 euro meer dan het bedrag in dollars voor de 128GB- en 256GB-modellen en 90 euro meer dan de 512GB- en 1TB-modellen. Als de prijsverschillen weer hetzelfde zijn, dan kost het 256GB-model hier dus eventueel 1.329 euro. Het 512GB-model kost dan 1.439 euro en het 1TB-model heeft dan de hoge prijs van 1.589 euro.

Conclusie: invloeden op de prijs

Tot nu toe zouden de Samsung Galaxy S23-toestellen volgens de meeste geruchten duurder worden dan de Galaxy S22-versies van vorig jaar. Die prijsverhoging zou dan komen door een combinatie van de wereldwijde inflaties, de gevolgen van de pandemie en een aantal andere factoren.

Nu ziet het ernaar uit dat Samsung misschien toch (gedeeltelijk) de prijzen van vorig jaar blijft aanhouden, in ieder geval voor de standaard S23 en het Plus-model. Het kan zijn dat de leidinggevenden bij Samsung hebben gekozen voor een minder grote winstmarge om de prijzen een beetje te drukken.

Dat zou ook wel enigszins logisch zijn, gezien de economische problemen die momenteel over de hele wereld te merken zijn. Mensen zijn nu iets bedachtzamer met hun uitgaves. Daarom is zo'n grote uitgave voor een nieuwe smartphone nu ook lastig te verantwoorden voor sommigen.

We hebben hierboven dus wel de mogelijke Europese prijzen neergezet (aan de hand van de prijzen/prijsverschillen van vorig jaar), maar we weten niet zeker of deze prijzen dit jaar hetzelfde blijven of dat de verschillen eventueel groter worden.