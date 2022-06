'Samsung Galaxy S23 krijgt geen frontcamera onder het display'

De geruchtenstroom rondom de Samsung Galaxy S23 begint langzaam op stoom te geraken. Het laatste nieuws gaat over de frontcamera. Het ziet er namelijk uit dat Samsung vooralsnog geen plannen heeft om deze camera in een vorm te gieten waarbij deze onder het display komt te zitten.

De informatie is afkomstig van bronnen uit de leveringsketen (opens in new tab) in Zuid-Korea (via Wccftech (opens in new tab)). Dat houdt in dat de Galaxy S23-telefoons nog altijd gebruikmaken van een camera-uitsnede in het display, net als hun voorgangers. We moeten waarschijnlijk wachten op de Galaxy S24 voordat we de frontcamera onder het display gaan zien.

Er is geen reden opgegeven waarom Samsung de frontcamera nog niet onder het scherm implementeert, maar er zijn genoeg mogelijke argumenten te bedenken: wellicht is Samsung niet tevreden over de fotokwaliteit, of zorgt het gebruik ervan voor een te hoge prijsstijging.

Het gaat om de selfies

Het nieuwtje rondom de ongewijzigde frontcamera ligt in de lijn der verwachtingen, maar vergeet niet dat Samsung de technologie al een keer werkend heeft weten te krijgen. De Samsung Galaxy Z Fold 3 is namelijk uitgerust met een 4MP frontcamera onder het display. Dat gezegd hebbende: de kwaliteit van de camera is relatief laag.

Waarschijnlijk is dat laatste de belangrijkste factor voor Samsung om de technologie nog niet bij de S-serie toe te passen.

Enkele dagen geleden kwam het bericht naar buiten dat de standaard S23- en S23 Plus-modellen een geüpgradede frontcamera krijgen. Er zijn dus wel veranderingen aanstaande rondom de frontcamera, al is het geen revolutionaire wijziging.

Analyse: de technologie perfectioneren

Naast de Galaxy Z Fold 3 zijn er nog diverse andere toestellen met een frontcamera onder het display, zoals de Xiaomi Mi Mix 4 (opens in new tab). Bij al deze telefoons is wel duidelijk dat de technologie nog niet gereed is voor het grote mainstream publiek.

Hoewel de camera's zeker werken, komt de beeldkwaliteit niet in de buurt van conventionele frontcamera's. Die hoeven immers niet door pixels heen te schieten voor een foto of video.

Het is zo goed als zeker dat de technologie de komende jaren verbeterd gaat worden. Dat Samsung de technologie nog niet rijp acht voor de S23-serie, betekent tegelijkertijd dat het waarschijnlijk nog een tijd gaat duren voordat je deze bij de standaard vlaggenschepen gaat zien.