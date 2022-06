'Samsung Galaxy S23-frontcamera krijgt belangrijke upgrade'

We weten het: de Samsung Galaxy S23 laat op het moment van schrijven nog heel lang op zich wachten. Desalniettemin druppelt er hier en daar al wat informatie naar buiten over wat we mogelijk kunnen verwachten.

Het meest recente nieuwtje is afkomstig van Samsung-nieuwssite GalaxyClub (opens in new tab). Naar verluidt voorziet Samsung de frontcamera van de Galaxy S23 van een upgrade qua resolutie. De 10MP frontcamera is al sinds de Galaxy S10 aanwezig, en moet volgens de bron vervangen worden door een 12MP exemplaar.

We hebben het hier over de standaard- en Plus-modellen overigens. De Ultra-editie kende altijd al een frontcamera met een hogere resolutie.

Een frontcamera met een hogere resolutie is mooi meegenomen, maar betekent niet alleen dat er meer pixels beschikbaar zijn. Met 12MP wordt het namelijk mogelijk om video's in 4K op te nemen, wat op papier in ieder geval resulteert in mooiere beelden. Veel concurrenten bieden al 4K-video-opnames aan, en het is goed om te zien dat Samsung dit voorbeeld volgt.

Dat gezegd hebbende: een 12MP frontcamera betekent niet meteen dat 4K-video wordt ondersteund. Zo is er de Galaxy A53 met een 32MP frontcamera, maar die biedt geen 4K-video aan.

Analyse: niet direct een cameratopper

Ook al krijgt de Samsung Galaxy S23 een 12MP frontcamera, dan nog betekent dat niet dat het toestel een topper wordt op dat vlak. Er zijn veel smartphones vandaag de dag die zich focussen op het maken van mooie zelfportretten. Een boost ten opzichte van voorgaande modellen is daarentegen niet meer dan normaal.

Een mooi voorbeeld hiervan is de Google Pixel 6 Pro. De fabrikant weet al jaren sterke camerasmartphones af te leveren, en behoort logischerwijs tot de favorieten voor smartphonefotografen.

Als we kijken naar hoe populaire social media-apps als TikTok en Instagram zijn, dan mag wel gesteld worden dat de frontcamera belangrijker dan ooit is. Het is een logische zet dat fabrikanten hierop inspringen, om zo meer consumenten naar zich toe te trekken.

Een 12MP frontcamera is op papier niet meteen revolutionair, maar kan er wel voor zorgen dat Samsung niet verder achterop raakt in de selfiestrijd met de beste smartphones van dit moment.