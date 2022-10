Samsung Galaxy S23 kan in deze vier kleuren verschijnen

Nu de Google Pixel 7 officieel is gelanceerd, kunnen we uitkijken naar het volgende vlaggenschip en dat is de Samsung Galaxy S23. De laatste slag van de geruchtenmolen geeft ons meer informatie over de kleurenopties.

Volgens analist Ross Young (opens in new tab), die meestal gelijk heeft met dit soort geruchten, krijgen we de telefoon in het beige, zwart, groen en lichtroze.

Dat is een wat beperkte selectie vergeleken met de Samsung Galaxy S22 die beschikbaar is in het wit, zwart, roségoud, groen, grafiet, blauw, violet, crème, bordeauxrood, rood en paars.

BeigeBlackGreenLight PinkOctober 6, 2022 See more

Kleur bekennen

Het is ook interessant om de kleurselectie te vergelijken met de opties voor de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. De eerste wordt geleverd in het groen, zwart, beige en bordeauxrood, terwijl de tweede in het paars, grafiet, roze goud, blauw, geel, wit, marine, kaki en rood beschikbaar is.

Misschien komen er nog meer kleuren of misschien verwijst Young alleen naar het standaard S23-model. In dat geval zou lichtroze in de plaats komen van roségoud, beige in de plaats van wit, waarbij de paarse variant niet meer terugkomt.

Deze kleuren kunnen ook variëren afhankelijk van de regio waarin je je bevindt. Als Samsung zijn huidige strategie aanhoudt, zien we de Galaxy S23 wellicht in februari 2023.

Analyse: kleuren doen ertoe

De kleuren van een telefoon lijken misschien niet meteen de belangrijkste designkeuze in vergelijking met de rest van het ontwerp en nog minder belangrijk als je ze afzet tegen de interne specificaties.

Het is ook eerlijk om te zeggen dat kleuren niet altijd het meest opwindende onderdeel van een telefoon zijn. Wit en zwart zijn bijna altijd aanwezig en verder lijken fabrikanten terughoudend om veel te experimenteren.

Kleurkeuze kan echter een groot verschil maken voor de consument en de aantrekkingskracht van een telefoon. Het lijkt erop dat producenten zich dit beginnen te realiseren. Kijk bijvoorbeeld naar de groene iPhone 13 die Apple eerder dit jaar onthulde of de paarse iPhone 12 uit 2020.

De Google Pixel 7 en Google Pixel 7 Pro tonen ook enkele gedurfde kleurkeuzes en we zouden er graag meer van zien in de toekomst. Laten we hopen dat Samsung nog een aantal extra kleuren in petto heeft.