Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt misschien 200MP camera

We kijken erg uit naar de nieuwe Samsung Galaxy S23 die volgend jaar uit zal komen, en het gerucht gaat dat de primaire camera een grote upgrade krijgt. Als we het laatste lek mogen geloven, dan kunnen we zelfs een 200MP sensor terugzien in de S23 Ultra.

Dit gerucht is afkomstig van ET News (opens in new tab) (via Android Police (opens in new tab)), en is blijkbaar gebaseerd op informatie die de Mobile Experience (MX)-divisie van Samsung Electronics heeft gedeeld met haar industriepartners.

We weten dat 200MP sensoren voor smartphones bestaan, de Samsung ISOCELL HP1 zit bijvoorbeeld al in de Moto X30 Pro, maar de vraag is of Samsung deze sensor ook zal opnemen in een van hun flagships.

Een langlopend gerucht

Dit is niet de eerste keer dat dit gerucht de kop opsteekt, want vorig jaar hoorden we dit ook al. De bronnen zijn meestal betrouwbaar, dus de kans is groot dat dit klopt, maar je weet maar nooit.

Als de camera verschijnt in de de Galaxy S23-serie, dan zal dat wel alleen in het Ultra-model zijn. Dit komt overeen met de Samsung Galaxy S22 Ultra die over een 108MP sensor beschikt in plaats van de 50MP sensor in de andere modellen.

Alles zal volgend jaar worden onthuld en als we de geruchten mogen geloven dan wordt februari de maand dat de Galaxy S23 getoond wordt. Dit is ook de maand dat de Galaxy S22 werd gelanceerd.

Analyse: megapixels zijn niet alles

Meer megapixels betekent uiteindelijk meer pixels in je foto. Dit betekent dat de foto groter gemaakt kan worden zonder enig kwaliteitsverlies, althans dat is de theorie. Megapixels zijn slechts een gedeelte van wat een camera goed maakt.

Het gaat er ook om wat fabrikanten die pixels kunnen doen. Samsung heeft normaliter goede camera’s, maar het is belangrijk om er niet van uit te gaan dat een smartphonecamera geweldig is alleen omdat hij meer megapixels heeft.

Zoals we al eerder hebben geschreven, spelen ook allerlei andere factoren een rol, waaronder de grootte van de pixels (die aangeeft hoeveel licht ze kunnen opvangen). We zullen moeten wachten tot we de Galaxy S23 Ultra hebben getest om te zien hoe indrukwekkend de camera-opstelling is.