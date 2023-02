Na een eerste ervaring met de Galaxy Book3 Pro waren we verbaasd hoe ongelooflijk dun en licht hij is. In die kleine vormfactor zitten nochtans een gloednieuwe 13e generatie Intel-chip en voldoende aansluitingen.

Voordat de officiële onthulling hadden we de kans de drie nieuwste laptops in de Samsung Galaxy Book-serie uit te testen. Vooral de slanke en bijna onmogelijk lichte Galaxy Book3 Pro liet een blijvende indruk na.

Het is een compacte toevoeging aan de Samsung Galaxy Book-laptops en ideaal voor mensen die vaak onderweg zijn en hun rug niet willen breken. Hoewel we geen volledige details over de prestaties weten totdat we hem uitgebreid getest hebben, heeft de korte tijd met deze laptop ons wel wat bijgebracht over het ontwerp.

Samsung Galaxy Book3 Pro: Prijs en beschikbaarheid

Op 1 februari 2023 heeft Samsung de Galaxy Book3 Pro onthuld, samen met de Book 3 Pro360, Book3 Ultra en Galaxy S23-telefoons.

Vanaf 17 februari 2023 liggen de Galaxy Book3 Pro en Pro360 al in de winkel, terwijl de Galaxy Book3 Ultra vanaf 22 februari beschikbaar zal zijn. Voor die laatste kan je wel vanaf 14 februari al een pre-order plaatsen.

De Galaxy Book3 Pro zal je kunnen krijgen vanaf 1.899 euro. De prijzen voor de overige configuraties werden niet meegedeeld, maar zullen stijgen afhankelijk van het formaat, de opslag en de chipset.

Swipe to scroll horizontally Samsung Galaxy Book3 Pro specs Onderdeel Specs Prijs Vanaf 1.899 euro CPU Tot 13e generatie Intel Core i7-processor Graphics Intel Iris Xe RAM 16GB LPDDR5 Opslag 512GB / 1TB SSD Display 14-inch en 16-inch WQXGA+ (2.880 x 1.800p) Dynamic AMOLED 2X

Image 1 of 9 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Book3 Pro: Design

De Galaxy Book3 Pro komt, net als de andere twee, in twee kleuren: zwart en zilver. De zilveren versies doen ons misschien net iets té sterk denken aan de MacBooks van Apple, terwijl de zwarte versies een heerlijke matte afwerking hebben die zeer premium aanvoelt.

We moeten vermelden dat dit de lichtste laptop is die we ooit hebben vastgehouden. Met een gewicht van 1,17 kg is dit misschien wel de lichtste 14-inch laptop die je kan vinden. Zelfs de 16-inch versie weegt niet zoveel meer met een gewicht van 1,56 kg. Beide formaten hebben wel hetzelfde, prachtige AMOLED-scherm.

Het toetsenbord voelde comfortabel aan, maar in vergelijking met sommige andere laptops is de trackpad iets aan de kleine kant. De 1080p-webcam gaf ons in de demoruimte een mooi helder beeld, en ondersteunt onder andere HDR en auto framing voor betere beeldkwaliteit en focus.

Ondanks de dunne vormfactor krijg je toch een HDMI-poort, twee Thunderbolt 4-poorten, een eenzame Type-A USB-poort, een audio-aansluiting en een SD-kaartslot. Houd er wel rekening mee dat een van de USB-C-poorten voor de oplader is, waardoor je niet heel veel accessoires kan aansluiten. In dat opzicht was een tweede reguliere usb-poort welkom geweest. Vooral mensen met oudere accessoires met kabels of connectors kunnen hier snel te weinig ruimte hebben.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Samsung Galaxy Book3 Pro: Prestaties

Hoewel we de Galaxy Book3 Pro niet uitvoerig konden testen, zijn de specs zeker niet slecht. Hij heeft de nieuwste 13e generatie Intel CPU, een i5 of i7 afhankelijk van de configuratie, in combinatie met 16GB LPDDR5 RAM-geheugen. Een afzonderlijke GPU krijg je logischerwijs niet in dit dunne formaat. Daarvoor moet je bij de Galaxy Book3 Ultra zijn.

Een echt prestatiemonster is de Galaxy Book3 Pro daarom niet, maar we verwachten vooral dat de batterijduur zijn grootste pluspunt zal zijn. Zaken zoals lichte games en fotobewerking zijn niet uitgesloten, maar weet wel dat de MacBook Pro van 14 inch met de nieuwe M2 Pro-chipset hier beter in zal zijn.

Tot slot kan je kiezen uit 512GB of 1TB SSD-opslag. Dat verklaart meteen de hoge instapprijs, aangezien opslag een van de duurdere onderdelen van een laptop is. Een goedkoop instapmodel met 128GB opslag krijg je hier niet. Het besturingssysteem is, zoals verwacht, Windows 11.

(Image credit: Future)

Samsung Galaxy Book3 Pro: Vroeg oordeel

Tot nu toe is dit onze favoriet van de drie nieuwe laptops van Samsung vanwege zijn prachtige uiterlijk en vormfactor. Het is nu al duidelijk dat je hem niet moet kopen voor monsterlijke prestaties of als een gaming laptop, aangezien de 13e generatie CPU's van Intel vooral gefocust zijn op efficiëntie. Wat dit betekent voor de uiteindelijke batterijduur, zullen we echter pas weten na een volledige review.

De prijs is wat aan de hoge kant, maar gezien de basisopslag van 512GB is het een redelijke instapprijs. We zijn benieuwd hoe hij presteert in de praktijk en of Samsung een goede concurrent voor de MacBook Pro (16 inch, 2023) in handen heeft.