Samsung Galaxy S23 dummy units tonen concreet ontwerp van nieuwe telefoons

Nu de lancering van de Samsung Galaxy 23 steeds dichterbij komt, blijven de lekken binnenstromen. De nieuwste teaser voor deze telefoons komt in de vorm van dummy units die online zijn geplaatst.

De foto's zijn afkomstig van Slash Leaks (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)) en tonen de Galaxy S23 en Galaxy S23 Plus. Dit geeft ons een concreet beeld van de afmetingen en hoe de camera's er aan de achterkant uit gaan zien. Dummy units worden meestal ontworpen zodat bedrijven telefooncovers kunnen ontwikkelen die meteen verkocht kunnen worden na de officiële lancering.

De dummy unit van de Samsung Galaxy S23 Ultra is nog niet opgedoken en die smartphone zal er wellicht anders uitziet. Op basis van de huidige geruchten en leaks zal die sterk lijken op de Samsung Galaxy S22 Ultra.

Meer opvallende camera's

We zien op de dummy's dat de cameralenzen iets verder uitsteken. Dat wijst erop dat de basisversie van de Galaxy S23 en de S23 Plus meer op de Ultra zouden gaan lijken.

Voor de rest zijn er niet al te veel verrassingen. Er is ook geen afbeelding met beide dummy's zodat we de formaten beter kunnen vergelijken. De Samsung Galaxy S23 zal naar verwachting een 6,1-inch display hebben, terwijl de Samsung Galaxy S23 Plus een 6,6-inch display heeft.

Dat zijn dezelfde afmetingen die we zagen bij de telefoons van dit jaar, dus het lijkt erop dat Samsung bij zijn bekende recept blijft. Het trio telefoons wordt daarnaast wellicht in februari onthuld.

Déjà vu

Zoals elke andere smartphoneproducent, lijkt Samsung vast te houden aan een bekend ontwerp. Je kan natuurlijk zeggen dat je niets moet repareren, als het niet kapot is, maar een beetje verandering kan zo nu en dan geen kwaad.

De Google Pixel 6 was eindelijk eens iets anders met de horizontale camerabalk en Apple heeft nu het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro (Max) om zich te onderscheiden. Het is nu de beurt aan Samsung om iets te tonen dat écht nieuws is.

Het lijkt er echter niet op dat Samsung met zo'n verandering zal komen. Wanneer de Samsung Galaxy S23 wordt gelanceerd, zullen we misschien denken dat Samsung daar opnieuw met de Galaxy S22 staat.