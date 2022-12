Lancering Samsung Galaxy S23 mogelijk met enkele weken uitgesteld

Een van de vragen rond de Samsung Galaxy S23 is wanneer we hem precies te zien krijgen. De geruchtenmolen geeft ons nu een lanceringsdatum die iets later is dan we hadden verwacht, ook al gaat het maar om een tweetal weken.

Volgens leaker @TheGalox_ (opens in new tab) (via Notebookcheck (opens in new tab)) is Samsung van plan de telefoons in het midden of aan het einde van februari te lanceren. Interne discussies bij Samsung over de prijs van de toestellen zouden de oorzaak hiervan zijn.

Eerder hoorden we van verschillende bronnen dat de Galaxy S23 in de eerste week van februari zou verschijnen. Het lijkt er nu op dat we iets langer moeten wachten, maar dat de lancering nog steeds in februari zal plaatsvinden.

Prijsproblemen

De discussie over de prijzen is interessant, want Samsung wil natuurlijk winst maken zonder potentiële kopers af te schrikken. Dat lijkt voor de nodige problemen te zorgen.

Als we kijken naar de Samsung Galaxy S22, zien we een vanafprijs van 849 euro voor de basisversie, 1.049 euro voor de S22 Plus 1.249 euro voor de S22 Ultra. Op basis van de gelekte informatie, kunnen we met vrij grote zekerheid zeggen dat de Samsung Galaxy S23 alvast niet goedkoper zal zijn. Ofwel zal Samsung deze prijzen aanhouden ofwel komen er enkele tientjes bovenop.

Pittige prijzen in moeilijke tijden

De informatie die we tot nu toe hebben over Samsung Galaxy S23, wijst op kleine verbeteringen tegenover hun voorgangers. Heel wat onderdelen van de Galaxy S22 zouden namelijk opnieuw gebruikt worden voor de Galaxy S23.

Als we kijken naar het economische klimaat, dan hebben meteen de reden gevonden. De meeste mensen zitten krap bij kas, de gevolgen van de pandemie zijn nog steeds merkbaar in de toeleveringsketens en de materiaalkosten blijven stijgen.

Met dat in het achterhoofd zal Samsung hun best moeten doen om de prijs van de Galaxy 23 niet hoger te maken dan die van de Galaxy S22. Dat zorgt voor bepaalde compromissen bij de productie.

Zoals uit dit nieuwe lek blijkt, wil Samsung hun toestellen niet té duur maken om consumenten af te schrikken, vooral gezien de sterke concurrentie in het premium segment. Als de prijs te hoog wordt, zullen de mensen gewoon voor meer betaalbare opties kiezen.