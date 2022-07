Leak: Samsung Galaxy S23 Ultra mist mogelijk beste eigenschap S22 Ultra

De Samsung Galaxy S22 Ultra's beste camera-eigenschap is de 10x zoom periscoopcamera, waarmee je fantastische foto's kan schieten van een verre afstand. Desondanks is deze niet perfect, en het lijkt erop dat deze ook niet verbeterd gaat worden voor de Galaxy S23-opvolger.

Volgens Samsung fan-website GalaxyClub (opens in new tab), gebaseerd op informatie van eigen bronnen, krijgt de Galaxy S23 Ultra dezelfde periscoopcamera als de voorganger. De wordt ook samengevoegd met een 10MP sensor zoals in de S22 Ultra, alhoewel nog niet duidelijk is of dit de exact zelfde sensor is.

Dat is jammer: alhoewel 10x zoom top is, geeft een 10MP-sensor niet bepaalde foto's van hoge kwaliteit, vooral als je digitale zoom gebruikt om nog dichterbij te komen.

We hadden niet verwacht dat Samsung nog langere telelenzen zou gebruiken voor zijn telefoons, maar een sensor met een hogere resolutie zou best een verschil kunnen maken.

Het omhoog brengen van de resolutie naar 12MP zou bijvoorbeeld 4K-opnames mogelijk kunnen maken met deze lens. Dit is nuttig voor pro-videografie als je een paar mooie lange afstandsvideo's wil maken.

Analyse: hoe zit het met de andere camera's?

GalaxyClub wijst er ook op dat de andere zoomcamera (in de S22 Ultra ondersteunde deze 3x optische zoom en had een 10MP-sensor) mogelijk die resolutie behoudt, dankzij het feit dat de S23 blijkbaar een 10MP zoomcamera heeft.

Verder heeft GalaxyClub geen informatie over de extra camera's, maar een eerdere leak (opens in new tab) wijst erop dat de hoofdcamera een resolutie van maar liefst 200MP heeft.

Er komt waarschijnlijk nog een vierde camera met een ultragroothoeklens, maar leakers hebben nog niet veel informatie over deze camera gegeven: waarschijnlijk omdat dit soort camera's iets minder spannend zijn dan standaard- of zoomcamera's.

Het klinkt dus alsof de belangrijkste upgrade van de Galaxy S23 Ultra in de hoofdcamera zit. De telefoon moet cameraverbeteringen brengen ten opzichte van de S22 Ultra, aangezien die telefoon geen camera hardware-veranderingen had ten opzichte van de S21 Ultra. Een hoger-res hoofdcamera is één, maar we zien graag meer dan dat als deze telefoon een kans wil maken voor onze lijst van de beste cameratelefoons.