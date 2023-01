Samsung Galaxy S23 lek toont verrassende nieuwe upgrade voor 2023

Het zijn een paar drukke dagen geweest voor de Samsung Galaxy S23, maar we zijn nog niet klaar: het laatste gerucht is dat de drie modellen minimaal een interne opslag opties van 256GB hebben. Dat is dubbel zoveel als de 128GB van de vorige generaties.

Dit komt van bekende tipgever Ahmed Qwalder (opens in new tab) (via SamMobile (opens in new tab)), die ook voorspelt dat het Ultra-model beschikbaar zal zijn met 512GB en 1TB interne opslag. Volgens hem zouden er echter geen hogere (of lagere) opties zijn voor de basis- en Plus-versies.

Verder worden 8GB RAM voor de Galaxy S23 en de Galaxy S23 Plus, en 12GB RAM voor de Galaxy S23 Ultra vermeld. Eerdere lekken hebben daarentegen gewezen op een versie van de Ultra met 8GB RAM.

Verschillende configuraties

De Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus zijn beschikbaar met 128GB of 256GB interne opslag. De Galaxy S22 Ultra kan je daarnaast krijgen met 128GB, 256GB, 512GB of 1TB opslag.

Uit dit laatste lek blijkt dat 128GB niet meer aangeboden zal worden zonder dat er andere opties worden toegevoegd. De 8GB RAM (met 12GB een optie op de Ultra) zou wel overeenkomen met de 2022 telefoons.

Als Samsung de prijzen van de Galaxy S23 gelijk houdt tegenover vorig jaar, dan krijg je in feite een gratis upgrade. Het aantal verschillende configuraties gaat wel naar beneden.

Interne opslag blijft belangrijk

De basisopslag in smartphones is door de jaren heen steeds toegenomen. Waar je vijf jaar geleden nog smartphones met 64GB opslag vond, hebben zelfs goedkope smartphones nu minimaal 128GB aan boord. Apps worden namelijk steeds groter, foto's en video's zijn van hogere kwaliteit en bijna iedereen heeft intussen wel één of meerdere games op hun telefoon.

Kortom, 128GB is voor sommigen te weinig, zeker als zij hun smartphone al jaren gebruiken. Dit jaar zou 256GB de standaard kunnen worden. Het zal wel even duren voor iedereen deze nieuwe standaard adopteert, aangezien Apple nog 64GB aanbood in de iPhone 12 die in 2020 gelanceerd werd.

We missen de tijd waarin telefoons een geheugenkaartslot hadden, zodat gebruikers meer opslagruimte konden toevoegen wanneer dat nodig was. Die optie is nu grotendeels verdwenen, dus een boost naar 256GB voor de Galaxy S23 is meer dan welkom.